周明璟報喜！懷孕4個月...是雙胞胎　「F1賽車工程師老公」模樣曝光！

記者林彥君／台北報導

主播出身的分享喜訊，她在2年前已和加拿大求學時期相識的男友登記結婚。目前已懷有雙胞胎4個多月，近日飛往香港及澳門主持大型萬人活動，堪稱最強孕婦。周明璟說：「自己是工作狂實在停不下來，懷孕過程都有徵詢醫生建議，醫生說只要身體狀況許可，很樂意看到準媽媽樂在工作。」

▲周明璟和老公。（圖／周明璟提供）

周明璟甜笑說老公優秀又專業，是少數進入英國F1賽車隊的華人工程師。婚紗照是周明璟帶著禮服飛到英國拍攝，就連兩人的妝髮都是自己一手包辦，周明璟說：「緣分很奇妙，認識10幾年在英國重遇才開啟這段戀情，英國對我們來說很有意義。」兩人個性低調不鋪張，只在台灣邀請雙方至親好友舉行了一場溫馨的婚禮。

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▲周明璟2年前已登記結婚。（圖／周明璟提供）

周明璟目前手上有設計家和Yahoo TV兩個節目，活動邀約已排到年底，還有明年初大型尾牙已來邀約，預產期在年底的她將會主持到預產期前一個月。周明璟說，「很感謝老公和公婆和家人的包容，老公她在孕期更加體貼，婆婆還說生雙胞胎很辛苦，要我好好挑月子中心住兩個月。」至於雙胞胎的性別，老公認為男生、女生都好，笑說因為寶寶腿夾得很緊所以還沒揭曉。