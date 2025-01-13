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防止NewJeans私接廣告！　HYBE出手申請法院假處分：望與成員溝通

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團NewJeans在去年捲入其製作人閔熙珍與母公司HYBE的經營鬥爭中，她們也選擇力挺閔熙珍，並在去年11月底宣布與所屬公司ADOR解約。對此，ADOR於13日發出聲明，表示已向法院提出假處分申請，以防NewJeans在訴訟判決出爐前私接廣告。

▲ADOR表示不會寬待惡評者。（圖／翻攝自NewJeans官方IG）

▲NewJeans在去年11月底召開記者會表態。（圖／翻攝自NewJeans官方IG）

ADOR在聲明稿中表示，上周已經向首爾中央地方法院提出了「維護所屬公司地位及禁止廣告合約締結等假處分」的申請，並解釋說，這麼做是為了防止NewJeans成員在專屬合約有效確認訴訟的一審判決出爐前，未經公司批准或同意，獨自簽訂廣告合約或從事廣告活動。

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對於NewJeans成員主張從去年11月29日起，由於ADOR未履行義務，專屬合約已被解除一事，ADOR回應說：「NewJeans成員單方面宣布解除專屬合約後，一直試圖獨自與廣告廠商接觸並簽訂合約。」為了防止廣告廠商等第三方因混亂而遭受損失，所以ADOR才申請假處分。

▲▼閔熙珍。（圖／翻攝自閔熙珍IG）

▲閔熙珍已向HYBE遞交辭呈。（圖／翻攝自閔熙珍IG）

ADOR強調，他們希望與NewJeans成員繼續合作，還補充說：「即使數年後的本案判決確認專屬合約有效，但屆時已無法恢復原狀，因此此次申請也考慮到了這一點。」，ADOR還向法院表達了擔憂，「如果單方面宣布解除專屬合約，並在未經法律程序的情況下獨自進行演藝活動的先例被創造，將削弱對娛樂產業的投資吸引力，可能動搖K-POP產業的根基，對產業發展造成巨大打擊。」

最後，ADOR強調，他們一直站在與NewJeans專屬合約仍然有效的立場上，並且不變地支持NewJeans的演藝活動所需的一切人力和設備，也會繼續這樣做，「我們希望能夠與NewJeans成員進行溝通。」

▲▼NewJeans抗戰到底！連獲2獎「不願意喊隊名」台上高喊：謝謝閔熙珍。（圖／翻攝自weverse）

▲NewJeans在AAA頒獎典禮上感謝閔熙珍。（圖／翻攝自weverse）

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HYBE, 閔熙珍, NewJeans

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