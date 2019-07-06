范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星范冰冰宣布和李晨分手，雙方互動仍受到外界高度關注。她近日被瘋傳將前男友送的永生花熊賣了，商品截圖在網路上瘋傳，包括款式、價格等引發話題。

▲范冰冰分手李晨，雙方互動仍受到外界關注。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

請繼續往下閱讀...

據網友曬出截圖，二手商品平台出現一款紅色永生花熊，再加上玻璃罩，高1.8公尺，寬1公尺，且只限北京地區自取，不郵寄，賣家帳號被推測是范冰冰。同時照片中的背景，有許多打包的紙箱，又先起眾人好奇是不是準備搬家，同時商品是原價砍半賣，定為3萬8888人民幣（約台幣17萬8185元），數字令人想起諧音「38888，散吧吧吧吧。」

▲范冰冰被爆賣李晨送的永生花熊，價格3萬8888人民幣，被聯想諧音「散吧吧吧吧」。（圖／翻攝自微博／圈內揭秘）

▲范冰冰二手商品平台帳號被挖出。（圖／翻攝自微博／圈內揭秘）

由於范冰冰宣布分手第三天，就被拍到和李晨見面，吃完飯雙方還不捨揮手道別，引發部分質疑「假分手」，如今又出現永生花熊開賣消息，再度令眾人議論「肯定不是假分手，但復合的可能也很小。」還有人認為熊的寓意不太好，「誰會要分手的禮物送人。」

▲網友對截圖議論紛紛，質疑「分手信物會有人要嗎？」（圖／翻攝自微博／圈內揭秘）

不過眼尖粉絲質疑傳聞，范冰冰2016年曬出七夕情人節禮物，當時李晨送的是白色花熊，還有紅玫瑰，和二手商品平台賣的永生花熊顏色不同。

▲▼范冰冰2016年曬出七夕情人節禮物，李晨送了白色訂製花熊。（圖／翻攝自微博／范冰冰）