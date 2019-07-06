蕭敬騰踢代言可樂瓶蓋　下秒接電話「業配是不是？」萬人笑瘋！

記者盧薇淩／台北報導

「老蕭」蕭敬騰《娛樂先生》7日在吉隆坡正式登場，現場1萬多人擠入現場，4年多未在大馬開唱的老蕭，很想念馬來西亞觀眾的熱情，這次除了把《娛樂先生》海外版原裝舞台完整帶給等待許久的歌迷，更表示對當地的美食完全無法抗拒，決定要好好趁空檔時大吃一輪，相當期待在馬來西亞的演出。

為準備演唱會，老蕭週四就已抵達馬來西亞準備彩排，當天機場也聚集大批歌迷守候。有著「雨神」封號的他，過往幾乎都陰雨陣陣，果不其然這一次當老蕭一走出機場，現場旋即下起大雨，「靈驗」程度讓大夥人都忍不住讚嘆「雨神」的威力無敵。

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▲蕭敬騰挑戰踢瓶蓋。（圖／翻攝IG、台視提供）

彩排時，老蕭心情大好，不斷在後台耍寶，還拍起「廢片」，挑戰最近流行的#bottlelidchallenge （用腳踢開瓶蓋挑戰），只見他作勢踢他代言的可樂瓶蓋，接著接起電話「業配是不是？」再挑戰一次時，一旁同事突然說「吃飯囉」讓他踉蹌，才po網沒多久就吸引20萬觀看次數，笑梗連發逗樂網友。

開唱前，老蕭也大啖大馬經典美食，包括肉骨茶、沙嗲等，也到了當地一家Live House聽了爵士樂，十分享受在馬來西亞的時光。

▲蕭敬騰開唱前吃馬來西亞美食 。（圖／華納提供）

老蕭繼2015年《TRIPLE JAM》後，已相隔4年多未到大馬開唱，他7日將登上吉隆坡開唱，門票早在一開賣就搶售一空。而這次舞台光是燈光器材就從各地總共引進8大貨櫃，同時大手筆打造高達40尺的多層次舞台，主舞台特別搭建了一座鋼鐵結構的九宮格音樂牆，讓弦樂手站在高處彈奏，在馬來西亞是史無前例的設計與構造，而今晚老蕭除了演唱《皮囊》、《全是愛》、《讓我為你唱情歌》等新歌，也驚喜準備「隱藏歌單」獻給大馬樂迷，加碼唱許久未在現場演出的《Marry me》，由小寒、黃韻仁為老蕭打造的歌曲《複製人》，前奏響起時，更讓歌迷忍不住尖叫連連。

▲▼蕭敬騰睽違4年在大馬開唱。（圖／華納提供）