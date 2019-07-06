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《琅琊榜》宮羽宣布結婚！　雪白婚紗照美翻…老公是《太子妃》綠王

記者陳芊秀／綜合報導

33歲大陸女星周奇奇在《琅琊榜》扮演女間諜「宮羽」走紅，5日晚間曬出婚紗照宣布結婚，新郎是《太子妃升職記》的江奇霖！兩人於2018年6月公開認愛，1年後決定攜手共度一生，並將於6日舉行婚禮，婚紗照提前一天公開，甜蜜破表。

▲▼《琅琊榜》宮羽宣布結婚。（圖／翻攝自陸網、愛奇藝微博）

▲《琅琊榜》宮羽宣布結婚。（圖／翻攝自陸網、愛奇藝微博）

周奇奇在《琅琊榜》中暗戀胡歌，癡情溫柔的形象深植人心，後來在時裝劇《溫暖的弦》扮演姐姐「溫柔」，再度成為話題人物。她在32歲生日這天，透過工作室公開戀情，和江奇霖手牽手亮相，令粉絲又驚又喜，1年後感情修成正果。

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▲▼周奇奇、江奇霖結婚。（圖／翻攝自微博／周奇奇工作室）

▲周奇奇在32歲生日時公開認愛江奇霖。（圖／翻攝自微博／周奇奇工作室）

小倆口擁有超高顏值，拍攝婚紗照宛若偶像劇，周奇奇身穿爆乳婚紗，傲人上圍曲線激撩，牽手另一半江奇霖更是露出甜蜜燦笑。此外，她一手拿捧花，一手攬脖老公，近距離互視放電，更是閃瞎眾人，由於雙方名字都有「奇」字，因此稱為「雙奇夫婦」，男方形容「這是命中『奇』遇，用我一生，愛妳一人」，她則說：「這是終『奇』一生的愛。」

▲▼周奇奇、江奇霖結婚。（圖／翻攝自微博／愛奇藝）

▲周奇奇脫下古裝，身穿爆乳婚紗辣翻。（圖／翻攝自微博／愛奇藝）

▲▼周奇奇、江奇霖結婚。（圖／翻攝自微博／愛奇藝）

▲周奇奇一手舉捧花，另一手攬脖江奇霖超霸氣。（圖／翻攝自微博／愛奇藝）

▲▼周奇奇、江奇霖結婚。（圖／翻攝自微博／愛奇藝）

▲周奇奇挽著江奇霖手臂，對視甜蜜破表。（圖／翻攝自微博／愛奇藝）

江奇霖現年34歲，在《太子妃升職記》扮演趙王，劇中鮮豔的綠色裝扮，還被暱稱「綠王」，2018年在網路劇《結愛》又演出深情角色「趙松」，深獲好評。他6月14日宣布求婚成功，單膝下跪向周奇奇求婚的場面感人，且戒指刻上「70」、「77」呼應兩人名字，兩人都演過夯劇經典角色，結婚更被網友形容「打破次元壁」、「宮羽嫁給《太子妃》的綠王」、「果然最美好的還是愛情。」

▲▼周奇奇、江奇霖結婚。（圖／翻攝自陸網）

▲江奇霖因《太子妃升職記》爆紅，被網友暱稱「綠王」。（圖／翻攝自陸網）

▲▼周奇奇、江奇霖結婚。（圖／翻攝自微博／江奇霖）

▲江奇霖單膝下跪向周奇奇求婚。（圖／翻攝自微博／江奇霖）

▲▼周奇奇、江奇霖結婚。（圖／翻攝自微博／江奇霖）

▲周奇奇依偎江奇霖肩膀。（圖／翻攝自微博／江奇霖）

▲▼周奇奇、江奇霖結婚。（圖／翻攝自陸網）

▲周奇奇和江奇霖結婚，被網友形容「《琅琊榜》宮羽嫁《太子妃》綠王」，宛若打破次元壁。（圖／翻攝自陸網）

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

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琅琊榜, 宮羽, 太子妃升職記

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