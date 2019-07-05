陳冠霖《炮仔聲》演雙胞胎：真是累死老娘了！　網抓包「至明黑眼圈」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陳冠霖主演《炮仔聲》搭檔螢幕CP李燕，戲裡扮演患難夫妻，最新劇情中槍躺醫院，主角變天使引發追劇觀眾揚言罷看，所幸甦醒住院中，還有雙胞胎「添丁」登場。他因此一人飾演兩角，近日發文抒發心情：「真是累死老娘了！」

▲陳冠霖搭檔李燕受到觀眾喜愛。（圖／翻攝自臉書／陳冠霖）

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《炮仔聲》播出超過百集，陳冠霖跟著演了上百集，原本扮演的「至明」中槍躺病床，又冒出雙胞胎弟弟「添丁」，弟弟染金髮加入故事，更發揮各種作用，不但換裝救哥哥，還幫忙大亂惡女「韻如」婚禮，存在感十足。而他曬出對比照PO文：「就是為了這兩人同框的劇情，拍的我都快廢了？！真是累死老娘了！」

▲陳冠霖一人飾兩角，曬對比照：「真是累死老娘了！」（圖／翻攝自臉書／陳冠霖）

事實上，陳冠霖並非第一次分飾兩角，2010年《家和萬事興》也分別扮演「方小祖」、「陳家寶」，這次則是雙胞胎，為了區別連髮色也一金一黑。他自嘲「累死老娘」，令不少粉絲留言打氣「演出兩個角色辛苦了，加油」、「我也嚇一跳，看到至明黑眼圈，可見真的有累到」、「你不是老娘，是老爺啦！」

▲粉絲原本擔心偶像「領便當」氣到罷看，現在一面倒為陳冠霖打氣：「辛苦啦！」（圖／翻攝自臉書／陳冠霖）