《獅子王》預售成績僅次《復仇者4》　打破迪士尼紀錄

記者洪文／綜合報導



迪士尼經典作品《獅子王》榮登全球影史10大最賣座的動畫片，在25週年之際推出全新擬真電影版《獅子王》（Lion King），透過先進技術呈現出翉栩如生的草原萬獸與壯闊宏偉的自然景色，為經典作品帶來嶄新視角傳承給新一代觀眾，呼應電影裡萬物生生不息的道理。前一陣子在北美開賣預售票，打破迪士尼真人電影紀錄，預售成績僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》。

▲《獅子王》劇照。（圖／迪士尼提供）



迪士尼找來曾以《鋼鐵人》為漫威展開電影宇宙的強法夫洛（Jon Favreau）執導演筒，為了確保電影中所創作動物和棲地的真實性和可性度，劇組與佛羅里達迪士尼動物王國的動物科技部門合作，紀錄了電影中將出現的75%動物的樣貌、聲音與行為模式，為動畫製作人員提供細節參考。同時劇組更前往德國馬格德堡動物園錄製幼獅的聲音，以捕捉幼兒時期辛巴咆哮的效果。

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在2017年初，導演強法夫洛更帶著劇組團隊前往非洲肯亞各地進行野外考察，帶著近千公斤重的攝影機器，出動3架直昇機、6台獵遊車親眼觀察《獅子王》裡榮耀國背景設定的場景和野生動物們。製片卡倫吉爾克斯特表示：「（動畫導演）安迪在這裡看到了獅子在自然環境中的真實行為。我們喜歡研究幼獅走路的方式、隨時隨地都趾高氣揚的模樣、飽滿的肚皮、腿的厚度，甚至是身上蒼蠅的數量都是我們觀察範圍。」

▲《獅子王》劇照。（圖／迪士尼提供）



在這樣追求完美、細緻逼真的製作規格，讓全球觀眾迫不及待想親眼見證全新視效版本的《獅子王》，也讓電影預售票在北美推出首日就打破了歷年迪士尼真人電影版的預售紀錄，更成為電影售票網站Fandango今年度預售票排行榜亞軍（僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》）。台灣則是在今天7月5日（五）起開賣預售票，凡至活動影城購買任一張《獅子王》預售票，即可獲得紀念款原文海報一張 ，紀念海報分別是辛巴與木法沙的父子深情對望版，以及超萌迷你HakunaMatata三兄弟組兩款，隨機贈送。

▲▼《獅子王》預售票附贈海報。（圖／迪士尼提供）



同時，迪士尼舉辦適合網美拍照、親子同遊的《獅子王》榮耀國巨型互動展，7月5日起至7月28日於台北華山大草原廣場。活動期間戶外草原將重現電影中令人震撼的榮耀石場景，包括許多人高舉自家的嬰兒或寵物扮演辛巴出生時萬獸慶賀的畫面。走進涼爽的互動洞窟則有《獅子王》電影版的精彩畫面，以及動畫版與電影版經典畫面對照牆、有趣互動遊戲，週末加碼結合台灣表演藝術團體以非洲鼓演繹獅子王經典主題曲，表演後也提供非洲鼓體驗教學，現場將發送電影海報。

《獅子王》故事描述獅子王木法沙是草原上榮耀國的國王，萬物在他睿智的帶領下，日出日落，生生不息。當他與妻子莎拉碧誕下小王子辛巴後，全國上下一片歡欣鼓舞，只有木法沙的弟弟刀疤心生不滿，辛巴的出生，意謂著刀疤離王位越來越遠，貪婪的他決定使出詭計，害死哥哥，並嫁禍辛巴。年幼的辛巴誤以為自己闖了大禍，在罪惡感驅使下逃離了榮耀國，開始了長年的流放生涯，直到有一天，他的青梅竹馬母獅娜娜意外的闖入辛巴的世界，他才得知，原來刀疤繼承王位後，為所欲為，榮耀國的子民民不聊生，國家滿目瘡痍。聽到這樣的噩耗，成年後的辛巴，考驗他要如何面對自己的心魔，挑戰叔叔刀疤，並重建草原的秩序。

《獅子王》電影版將於7月17日在台上映。