日韓貿易戰「SANA素顏出國衰被罵醜」　《屍速》金義聖氣炸：別動她！

記者張筱涵／綜合報導

日本日前放話說要對南韓進行出口管制，導致大批南韓民眾心生不滿，沒想到卻因此牽扯到韓團內的日本成員。TWICE成員SANA的5日出國新聞照就引此飽受批評，被罵到整個早上都在熱新聞第一名，在《屍速列車》中飾演反派角色的金義聖跳出來替她抱不平。

▲日韓貿易戰，TWICE（上）和IZ*ONE（下）日本成員都遭到波及。（圖／翻攝自FACEBOOK／TWICE、IZ*ONE）

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TWICE於5日早上現身首爾金浦機場準備前往日本參加活動，怎料正常的出國素顏照卻因此成了南韓網民的標靶，其中一則題為「SANA素顏也漂亮」的新聞一直維持在NATE演藝新聞第一名，一看留言卻全都是負面批評，「這不是SANA（사나）是獅子（사자）吧」、「害怕被斷財路吧」、「太醜了」，還有人幸災樂禍表示：「記者真是～哈哈哈，故意挑這種很醜的照片直接衝康她，哈哈哈哈哈。」

▲記者發布SANA出國照表示素顏也漂亮。（圖／翻攝自NATE）

▲南韓網友反應。（圖／翻攝自NATE）

▲「SANA素顏也漂亮」登NATE熱新聞第一。（圖／翻攝自NATE）

不過也有部分理性網友表示抗議，認為國家政治間的問題並不能牽扯到無辜的藝人身上。其中曾以《屍速列車》反派角色打開亞洲知名度的演員金義聖就跳出來說：「安倍晉三發的瘋為什麼要叫SANA退出？該做的是把日本倭寇都趕走！」同時在留言處二次聲明：「反正不要動SANA！」

▲金義聖跳出來替SANA說話。（圖／翻攝自FACEBOOK／김의성）