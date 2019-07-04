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黑人版小美人魚！荷莉貝利是誰？網友誤以為荷莉貝瑞「一聽歌聲嚇呆」

記者洪文／綜合報導

美國R&B姐妹雙人組Chloe x Halle成員荷莉貝利（Halle Bailey）確定演出《小美人魚》（The Little Mermaid）女主角愛麗兒，消息一出網友熱議：「不是歧視，但是黑人真的不適合。」甚至有網友誤以為是荷莉貝瑞（Halle Berry）完全不符合心中年輕白色皮膚的小美人魚，形同雙重打擊。

▲▼荷莉貝利演出《小美人魚》愛麗兒引發網友正反兩面意見。（圖／翻攝自荷莉貝利推特、達志影像／美聯社）

▲荷莉貝利演出《小美人魚》愛麗兒，引發網友熱議。（圖／翻攝自荷莉貝利推特、達志影像／美聯社）

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外界對《小美人魚》愛麗兒形象為紅髮白皮膚，不少網友仍無法接受由黑人女星演出，荷莉貝利大器改圖在Chloe x Halle推特大方曬出「黑人版小美人魚」的全新形象，並寫下：「美夢成真！」儘管底下留言區已遭網友灌爆批評：「小美人魚就該是白色皮膚」、「你演《海洋奇緣》比較合適」，仍有許多粉絲給予支持打氣：「以你為傲！」、「你完全就像是愛麗兒」、「非常激動，你很適合！」

▲▼荷莉貝利演出《小美人魚》愛麗兒引發網友正反兩面意見。（圖／翻攝自荷莉貝利推特）

▲荷莉貝利形容接下《小美人魚》愛麗兒是美夢成真。（圖／翻攝自荷莉貝利推特）

其實年僅19歲的荷莉貝利，早在2007年即演出喜劇影集《Last Holiday》，不過2016年與姊姊克羅伊貝利Chloe Bailey組成雙人團體Chloe X Halle才真正成名。兩人深受碧昂絲喜愛，甚至在碧昂絲歐洲巡迴演唱擔任開場，他們不僅在2019年獲得葛萊美獎2項提名，並在典禮中表演，讓人驚嘆不已，如今兩人今年在超級盃的表演也被翻出，超強的嗓音被網友狂讚。

▲▼荷莉貝利演出《小美人魚》愛麗兒引發網友正反兩面意見。（圖／翻攝自荷莉貝利推特）

▲▼荷莉貝利推特遭黑粉灌爆。（圖／翻攝自荷莉貝利推特）

▲▼荷莉貝利演出《小美人魚》愛麗兒引發網友正反兩面意見。（圖／翻攝自荷莉貝利推特）

▲▼荷莉貝利演出《小美人魚》愛麗兒引發網友正反兩面意見。（圖／翻攝自荷莉貝利推特）

有趣的是，《小美人魚》女主角由荷莉貝利演出的消息一出，不少網友誤以為是《X戰警》人角色「暴風女」、奧斯卡女星荷莉貝瑞。她也大方在推特祝福：「提醒大家，荷莉家族要幹大事了！恭喜荷莉貝利獲得這麼棒的機會，我們等不及看到你的演出！」而原來遭網友點名演出愛麗兒的《蜘蛛人：離家日》女星贊達亞同樣發文恭喜：「耶！來了！」

▲▼荷莉貝利演出《小美人魚》愛麗兒引發網友正反兩面意見。（圖／翻攝自荷莉貝利推特）

▲▼荷莉貝瑞、贊達雅力挺荷莉貝利。（圖／翻攝自荷莉貝瑞、贊達雅推特）

▲▼荷莉貝利演出《小美人魚》愛麗兒引發網友正反兩面意見。（圖／翻攝自荷莉貝利推特）

《小美人魚》由《愛‧滿人間》導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）執導，電影中確定重現1998年動畫電影的原創歌曲，當年製作《Under The Sea》的電影音樂家亞倫孟肯（Alan Menken）將與《海洋奇緣》、《愛‧滿人間》電影音樂製作人林曼努爾米蘭達 （Lin-Manuel Miranda）共同打造全新歌曲，米蘭達也將共同製作電影。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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