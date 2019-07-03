繼《101》又有偶像生死鬥！「6女團同時競爭回歸」主持名單也流出

記者吳孟庭／綜合報導

南韓流行偶像團體與大型選秀節目，而現在捧紅Wanna One、I.O.I的Mnet電視台又出新招，宣布將企劃一檔女團生死鬥，會找來6組女團PK，競爭回歸的機會，目前節目名稱已經定案，網友預期又將掀起一波偶像生死鬥高潮！

▲Mnet曾推出《Produce 101》造成旋風。（圖／翻攝自프로듀스 101 - Mnet Produce 101臉書）

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根據韓媒報導，Mnet即將推出一檔取名為《Queendom》的偶像生死鬥節目，將找來6組大勢女團，進行競爭回歸樂壇的對決，獲勝的隊伍等於成為稱霸女團的「Queen」，以此而命名，主旨暫訂為「女團同時回歸對決秀」，預計7月底開始拍攝，8月底正式播出。

據了解，節目預計播出的時間是周四的晚間9點時段（韓國時間），主持人也流出名單，可能找來主播出身的男主持人張勝奎（장성규），搭檔女演員李多熙（이다희），後者因為在《Running Man》與李光洙產生許多爆笑化學反應，並在韓劇《變身情人》、《請輸入檢索詞WWW》有亮眼表現，而被鎖定為推薦人選。

▲Mnet已經藉由偶像生死鬥選出I.O.I、IZ*ONE等女團。（圖／翻攝自I.O.I、IZ*ONE臉書）

Mnet善於製作比賽型實境節目，包含已經到第4季的《Produce 101》系列偶像選拔賽、嘻哈選秀節目《Show Me The Money》也推出至第8季，以及鎖定高中饒舌歌手的《高等rapper》、女饒舌歌手的《Unpretty Rapstar》等。

對此Mnet僅承認，「的確預計在下半年推出新節目《Queendom》，但目前為止只確定了節目名稱，包含播出日期、主持人人選、節目細節都還在構思中，如果確定後將會正式公布。」