ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

繼《101》又有偶像生死鬥！「6女團同時競爭回歸」主持名單也流出

記者吳孟庭／綜合報導

南韓流行偶像團體與大型選秀節目，而現在捧紅Wanna One、I.O.I的Mnet電視台又出新招，宣布將企劃一檔女團生死鬥，會找來6組女團PK，競爭回歸的機會，目前節目名稱已經定案，網友預期又將掀起一波偶像生死鬥高潮！

女神哭哭了！韓國男學生cos「雪炫」3連發拍畢業照(圖／翻攝自프로듀스 101 - Mnet Produce 101臉書)

▲Mnet曾推出《Produce 101》造成旋風。（圖／翻攝自프로듀스 101 - Mnet Produce 101臉書）

請繼續往下閱讀...

根據韓媒報導，Mnet即將推出一檔取名為《Queendom》的偶像生死鬥節目，將找來6組大勢女團，進行競爭回歸樂壇的對決，獲勝的隊伍等於成為稱霸女團的「Queen」，以此而命名，主旨暫訂為「女團同時回歸對決秀」，預計7月底開始拍攝，8月底正式播出。

據了解，節目預計播出的時間是周四的晚間9點時段（韓國時間），主持人也流出名單，可能找來主播出身的男主持人張勝奎（장성규），搭檔女演員李多熙（이다희），後者因為在《Running Man》與李光洙產生許多爆笑化學反應，並在韓劇《變身情人》、《請輸入檢索詞WWW》有亮眼表現，而被鎖定為推薦人選。

▲Mnet又要推偶像生死鬥！「6女團同時競爭回歸」主持名單也流出。（圖／翻攝自I.O.I、IZ*ONE臉書）

▲Mnet已經藉由偶像生死鬥選出I.O.I、IZ*ONE等女團。（圖／翻攝自I.O.I、IZ*ONE臉書）

Mnet善於製作比賽型實境節目，包含已經到第4季的《Produce 101》系列偶像選拔賽、嘻哈選秀節目《Show Me The Money》也推出至第8季，以及鎖定高中饒舌歌手的《高等rapper》、女饒舌歌手的《Unpretty Rapstar》等。

對此Mnet僅承認，「的確預計在下半年推出新節目《Queendom》，但目前為止只確定了節目名稱，包含播出日期、主持人人選、節目細節都還在構思中，如果確定後將會正式公布。」

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

推薦閱讀

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！　被揭：她和Grace根本不是閨蜜

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！　被揭：她和Grace根本不是閨蜜

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

宋仲基「食言3鐵證」背棄宋慧喬！　宋爸爸大受打擊「崩潰失聯」

宋仲基「食言3鐵證」背棄宋慧喬！　宋爸爸大受打擊「崩潰失聯」

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

花8年整成范冰冰！　她婚後發現「富二代老公是Gay」…小三偷情照曝光

花8年整成范冰冰！　她婚後發現「富二代老公是Gay」…小三偷情照曝光

「最美空姐」林佩瑤戀情曝光！開完賓士換特斯拉…同居名廚男身分起底

「最美空姐」林佩瑤戀情曝光！開完賓士換特斯拉…同居名廚男身分起底

蔡依林報喜「快找到腦公了」　網狂Cue阿信公開…5字甜回應被抓包！

蔡依林報喜「快找到腦公了」　網狂Cue阿信公開…5字甜回應被抓包！

26歲偶像「拍E球網紅掌聲片」傳鄭俊英淫群　抖出GOT7 MARK地下情

26歲偶像「拍E球網紅掌聲片」傳鄭俊英淫群　抖出GOT7 MARK地下情

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！　被揭：她和Grace根本不是閨蜜

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

宋仲基「食言3鐵證」背棄宋慧喬！　宋爸爸大受打擊「崩潰失聯」

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

花8年整成范冰冰！　她婚後發現「富二代老公是Gay」…小三偷情照曝光

「最美空姐」林佩瑤戀情曝光！開完賓士換特斯拉…同居名廚男身分起底

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

I.O.I, IZ*ONE, Produce 101, Mnet, 女團, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 這演出陣容太誇！　滅火器＋李千那＋李英宏＋黃妃...還有國寶級藝人！
  2. 大澤隆夫增重15kg手臂變館長！《王者天下》網友十刷賣破54億
  3. 42歲單身美魔女媽爆乳現身　Karencici徵友開條件了
  4. 崔佩儀熬夜拍戲「扭脖」放鬆　長期下來⋯一檢查GG　
  5. 韓國瑜衝攝影棚探班楊文嘉？　一開口聲音露餡...原來是彭華幹！
  6. 《陰屍路》第10季還在拍…原著漫畫停刊了！　16年連載閃電大結局
  7. 許書豪驚爆車子失控爆胎！　「輪胎發怪聲」嚇到險閃尿
  8. 尚恩曼德斯「激情熱舞卡蜜拉」爆曖昧　他吐真心話：我其實喜歡艾瑪華森
  9. 林志穎3歲兒子「手寫字卡」：我是乖寶寶！　字體超端正網驚：筆畫也太多
  10. SM社長李秀滿現身力挺EXO！　同框合照曝「親切舉動」粉絲樂歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366