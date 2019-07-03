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大S認「已經沒打肉毒」　小S爆她沉迷...遭反擊：妳連眉頭都皺不起來！

記者林彥君／台北報導

大S、小S、范曉萱和阿雅四姊妹上WeTV《我們是真正的朋友》，四人合體遊緬甸，暨信擔任嘉賓後，本期嘉賓找來陳建州（黑人），當黑人一現身，姊妹們驚呼尖叫，大小S興奮地跳上前去迎接，給黑人一個無尾熊抱，黑人還喊：「來曉萱，輪流！」

▲▼大S、小S、范曉萱和阿雅。（圖／WeTV提供）

▲小S、大S、范曉萱和阿雅合體遊緬甸。（圖／WeTV提供）

節目中聊及女明星打肉毒桿菌，大S說，「我沒有打啊，我已經沒有再打了。」被小S抓語病「已經」，大S則解釋當時是為了出書親自試驗效果，讓小S稱讚是專業，反虧阿雅是「沉迷」，阿雅見狀反擊小S，「我哪有沉迷啊，你現在連眉頭都皺不起來還敢說我！」姊妹們互虧展現好友情。

▲▼大S、小S、范曉萱和阿雅。（圖／WeTV提供）

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▲大S、范曉萱、小S和阿雅一起出外景。（圖／WeTV提供）
 
大S在節目中被書店店員認出是《泡沫之夏》的女主角「尹夏沫」，讓她又驚又喜，小S見狀吃醋，主動介紹自己是尹夏沫的妹妹，還跟店員大虧阿雅：「你認識阿雅嗎？她是一個普通人！」

大S打趣說，全亞洲的人應該都看過《流星花園》，小S說：「這點我就不跟你爭了！但也有很多人看過《康熙來了》。」試圖在比人氣上扳回一城，小S後來在街頭被認出，粉絲瘋搶著與她拍照，讓大S不以為然的說：「這下小S可美了！」范曉萱笑說：「她今天心情一定很好！」WeTV《我們是真正的朋友》每週四晚間八點WeTV全網獨家播出。

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