郭修彧自曝「驚人怪癖」　不敢罵髒話全因戴佩妮

記者蔡琛儀／台北報導

郭修彧推出新專輯《盲點》，日前接受POP Radio《Fun Music》主持人Emily訪問，她自曝個人癖好「一定要抱著背包才有安全感」，某次搭巴士時，因為司機不讓她背著隨身背包上車，她只好將手機、錢包裝進塑膠袋，再用座位旁的窗簾遮住表情，主持人問她：「怎麼不是直接開罵F開頭的字？」郭修彧立刻說自己不是人好，而且學生時期也很常把F字頭髒話掛嘴邊，「但常常F來F去的，對別人也不禮貌。」

▲▼ 郭修彧上電台宣傳新專輯 。（圖／POP Radio提供）

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她也笑說，創作這首歌雖然將罵人的念頭埋入歌詞中，但也會顧慮戴佩妮聽完的感受，但最後仍被收入在專輯，讓她非常開心。郭修彧隨後也接受考驗，要通過猜歌、即興創作等挑戰，才能獲得打歌機會。她在第一關因為太緊張，居然講錯自己的歌名，反而師父戴佩妮的歌都順利猜出，直到第三關新專輯同名歌曲《盲點》前奏一下，郭修彧終於秒答對

新專輯當中的歌曲《幻術》描寫情竇初開的心情，但她卻坦言「沒有體驗過」，自認不瞭解人和人之間的感情，她承認自己很宅，現在單身的她坦言對感情的憧憬只在最低限度，「也沒有期待…但如果發生，就會很開心『終於可以自己去體驗』」。