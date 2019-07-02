記者吳孟庭／綜合報導

南韓演員吳昶錫（오창석）曾演出韓劇《被告人》池晟好友檢察官一角而知名，他最近參加戀愛節目《戀愛的滋味》，和模特兒李采恩（音譯，이채은）配對，他倆今（2）日下午受邀為棒球賽開球，吳昶錫在眾人面前告白：「請跟我交往」，對方也露出幸福微笑答應，大方示愛閃瞎眾人。

▲《被告人》男星吳昶錫節目認識小13歲女模，兩人宣布公開交往。（圖／翻攝自被告人官網、c_eeeun IG）

吳昶錫與李采恩下午在首爾蠶室棒球場，擔任一場棒球賽開球儀式的開球嘉賓，吳昶錫在開球前對著麥克風說出大膽宣言，「我想要和你交往」，女方害羞答應，兩人宣布公開戀愛！由於告白過程都有被拍，主持人問他們是真的戀愛，還是為了節目作秀？吳昶錫也大方回應，「決定正式的在一起了」。

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▲吳昶錫開球告白小13歲女模，對方開心答應。（圖／翻攝自mydaily）

棒球休息時間的「Kiss Cam」，也刻意照著在看台看球的兩人，它們凹不過導演都不轉鏡頭，最後男方雙手捧著女方的頭，在對方額頭留下輕吻，大方戀愛閃瞎觀眾。而男方經紀公司事後也表示兩人真的在交往，「但開始交往時間點不得而知」。

▲吳昶錫與李采恩透過節目認識進而交往。（圖／翻攝自TVCHOSUN）

事實上，這已經是《戀愛的滋味》促成的第二對佳偶，45歲男演員李必模（이필모）曾出演《皮諾丘》、《急診男女》、《大長今》等戲劇知名，去年參加此戀愛實境秀，成功迎娶與他配對的30歲室內設計博士生徐秀妍（音譯，서수연）。

▲李必模透過節目認識徐秀妍，也把她娶回家 。（圖／翻攝自TVCHOSUN）

而吳昶錫剛過37歲生日，因《被告人》飾演池晟好友檢察官姜俊赫，讓不少海外粉絲對他有深刻印象。李采恩則是1995年生，今年才24歲，目前擔任模特兒，在IG上可以看到她秀出姣好身材。兩人將近13歲的年齡差，不影響對彼此的心意，在眾人面前宣布正式交往。

▼吳昶錫與李采恩戀愛節目片段。（影片來源：YouTube TVCHOSUN）