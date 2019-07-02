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開箱／威秀影城推出《獅子王》限量玩偶　辛巴、澎澎、丁滿太可愛

▲《獅子王》周邊玩偶。（圖／記者方良鈺攝）

記者洪文／綜合報導

迪士尼經典動畫電影《獅子王》（The Lion King）真「獅」版電影版即將上映，各大影城紛紛推出周邊，吸引觀眾前往觀影。威秀影城獨家推出限量電影玩偶，《ETtoday》取得實際開箱，辛巴、澎澎、丁滿轉化成萌Q版的造型，開箱過程辦公室同事都融化了：「太可愛！」

▲《獅子王》周邊玩偶。（圖／記者方良鈺攝）

▲《獅子王》周邊玩偶。（圖／記者方良鈺攝，以下同）

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此次真「獅」版電影《獅子王》形象較接近現實生活中動物，而玩偶則把人氣角色辛巴、澎澎、丁滿做得更為可愛，實際大小約18-20公分高，抱在手中大小剛好，造型完全以電影中的形象設計，生動可愛，而玩偶的五官以刺繡呈現，做工也相當細緻，外表毛茸茸的質感，抱在手中相當舒適。

▲《獅子王》周邊玩偶。（圖／記者方良鈺攝）

《獅子王》3款玩偶更有不同的特色與材質，「辛巴」使用長毛的毛絨、摸起來很舒服，還有還有一雙大大的刺繡眼睛；「丁滿」玩偶則是最可愛Q版，圓Q的頭型搭配水梨狀的屁股超療癒；「澎澎」毛絨採用電影版的灰鞥色，還原疣豬的每個特徵，而背上鬃毛也有特別設計。

▲《獅子王》周邊玩偶。（圖／記者方良鈺攝）

▲《獅子王》周邊玩偶。（圖／記者方良鈺攝）

▲《獅子王》周邊玩偶。（圖／記者方良鈺攝）

原版《獅子王》動畫電影於1994年上映後，造成轟動掀起全球熱潮，紅到改編成百老匯音樂劇熱賣至今。真獅版《獅子王》除了還原動畫裡的每一首經典歌曲，更值得期待的是將有全新的曲目，除此，樂團天后碧昂絲為女主角「娜娜」的配音，更是讓人期待爆表。

《獅子王》將於7月17日在台上映。

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威秀影城, 獅子王, 迪士尼

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