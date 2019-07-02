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《聲林2》首錄人氣學長姐探班！　鄭可強、張若凡公開「必勝關鍵」

記者林彥君／台北報導

林宥嘉和蕭敬騰（老蕭）再次擔任大型選秀節目《聲林之王2》節目導師，同樣由Lulu擔任節目主持人，今（2日）舉辦開錄記者會，上一季的學長姐張若凡、鄭可強、Gail、許莉潔、許淨淳和孫肇谷到場支持，也大方將參賽經驗分享給選手。

▲聲林之王首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《聲林之王2》首錄記者會，Gail和鄭可強上台送禮。（圖／記者林敬旻攝）

鄭可強說，在錄影前的等待最緊張，「會焦慮自己沒有準備好，上台後會覺得是自己的成果發表，有參加過社團成發，就把它當成社團成發般自然就好，不要緊張！表演最重要，把表演的內容顧好。」孫肇谷說，要把每一次的演出當成是最後一次，「要有豁出去的感覺！」

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▲聲林之王首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭可強分享參賽經驗。（圖／記者林敬旻攝）

張若凡說在《聲林》的舞台沒做到自己的期望，並不等於失敗，把一切當作能量，透露每次比完賽回家都會哭，「如果被淘汰就淘汰，哭就好，私下可以瘋狂哭、反省、殘愧，一站到舞台上，就要把不好的情緒都《走了嗎》。」

▲聲林之王最後參賽資格，評審張若凡。（圖／記者林敬旻攝）

▲張若凡分享比賽經驗。（圖／記者林敬旻攝）

許莉潔為避免緊張，在比賽時會把台下的人當「西瓜」，「如果想哭就忍住不哭，到莉潔懷裡哭。」許莉潔曾對自己的豐腴外型沒自信，近期積極減重，已剷下15公斤，「我覺得減肥是其次，重要的是夠不夠愛自己。」不過馬上被鄭可強吐槽，「那妳幹嘛減肥？」許莉潔笑說：「我還不夠愛自己。」

▲聲林之王首錄。（圖／記者林敬旻攝）

▲《聲林之王2》首錄，找來飛行導師周湯豪、陶晶瑩和劉雋。（圖／記者林敬旻攝）

許淨淳說，好好珍惜給次上台機會，展現自己的魅力，她在分享中也藉機宣傳新作品，「比完賽會覺得之前的過程就像做夢一樣不可思議，要在夢中感受、珍惜，很爽的一場夢，現在清醒了，要面對現實，好想回去做《動物園藏夢》。」

▲聲林之王首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲節目製作人王偉忠。（圖／記者林敬旻攝）

▲聲林之王首錄記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲節目製作人詹仁雄。（圖／記者林敬旻攝）

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於E-City都會台播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。

●最新消息都在聲林之王官網
●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團 

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聲林之王, 張若凡, 鄭可強, Gail, 許莉潔, 許淨淳, 孫肇谷

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