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范瑋琪向飛翔打氣：上學加油！　暑假想度假「報了籃球營」

記者盧薇淩／台北報導

「范范」范瑋琪日前以一襲水藍色洋裝，出席健康力過敏保健專家調查暨益暢敏代言人發表記者會，她現正籌備新專輯，也開心地表示：「努力生產製造中，又做回音樂的部份，感覺很美妙也很美好。」目前專輯已完成百分之40，希望能在今年推出，問起合作參與的歌手，她欲言又止笑說：「都是很喜歡的歌手，但不能說！」

▲▼ 范瑋琪益生箘代言 。（圖／ettoday）

▲范瑋琪擔任益生菌代言人。（圖／ettoday）

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飛飛翔翔目前4歲，現在正值暑假期間，范范表示，7月還有兩場演唱會，但仍打算找時間跟兒子們出國度假。她笑說，飛翔現在也很忙碌，有幫他們報名參加籃球營，被問到今天出門前，雙寶是否為她加油打氣？她笑說：「是我出門前跟飛飛翔翔說『上學加油喔』！」

▲▼ 范瑋琪益生箘代言 。（圖／ettoday）

▲范瑋琪自己也有過敏狀況。（圖／ETtoday）

提到過敏狀況，范范透露，過敏時鼻子及皮膚都會過敏，呼吸道也會不舒服，平常藉由運動改善過敏狀況，踩腳踏車1個半小時到2個小時，「慢慢踩，然後流汗，然後每天做運動，真的是一個非常好的方式跟舒壓。」藉由運動改善過敏狀況及睡眠。她也透露，因為飛翔出生時體能狀況比其他足月的小孩差，因此後天體質調理極為重要，「雙寶們從小就常有過敏和腸胃不適問題，飛飛吃到海鮮容易癢癢抓抓，翔翔則是遇到天氣變化容易哈啾。」

▲▼ 范瑋琪益生箘代言 。（圖／ettoday）

▲▼范瑋琪推薦健康力益暢敏益生菌。（圖／ETtoday）

▲▼ 范瑋琪益生箘代言 。（圖／ettoday）

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