包偉銘隔3年發單曲唱rap！　養生方式變歌..知名音樂人製作

記者盧薇淩／台北報導

出道38年的包偉銘，7月3日將過54歲生日，他的好友、大陸知名音樂人崔恕日前特地為他製作全新單曲《枸杞走起》，曲風洗腦輕快，還加入rap橋段。包偉銘得知生日還有音樂人的「單曲相贈」，讓他備感榮幸，自爆其實是某次與崔恕聊天時，提到自己平時的養生方式，愛妻劉依純不時也會替他準備枸杞養生，讓他笑說：「沒想到這樣也能變成一首歌，真是最好的生日禮物！」

▲包偉銘新單曲找來崔恕合作 。（圖／翰森娛樂）

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包偉銘曾以《跑跑跑》一曲紅遍大街小巷，3年前暌違30年再度發行新專輯，沒想到時間又過3年，讓他收到單曲後，心情既興奮又緊張，直說：「這首歌還有rap，原本真怕自己駕馭不來。」不過他之後下定決心努力將歌完美詮釋，就連單曲治裝也是不假他人之手，特地換上紅衣紅褲，顯得喜氣大方，搭配他一雙大長腿，與歌曲正面形象不謀而合。



該曲類似中國廣場舞般洗腦，其中歌詞像是「你有可樂配雪碧，我有蔘茶配枸杞」、「人生有得意，難免有失意，還是要繼續去努力」，句句道出中年人生回顧過往的感慨，也令包偉銘想起曾歷經低潮的時期，表示「雖然歌聽起來很愉快，但錄完後其實心裡有些沈重，希望它是一首能帶給所有人正向、勵志的歌」。

▲包偉銘新單曲還有rap。（圖／翰森娛樂）