真人版《小美人魚》小比目魚、海鷗卡司曝光！網狂推：太會選

記者洪文／綜合報導

迪士尼真人版電影《小美人魚》（The Little Mermaid）正在籌備中，女主角愛莉兒卡司尚未確定，但是身邊動物好友選角已經逐漸定案，「小比目魚」將由《不存在的房間》童星雅各特蘭姆雷（Jacob Tremblay）演出，而「海鷗史卡托」將由《瘋狂亞洲富豪》美籍中韓混血女星奧卡菲娜（Awkwafina）演出。

▲《小美人魚》烏蘇拉、小比目魚、海鷗史卡托選角出爐。（圖／翻攝自網路）



根據權威媒體《綜藝報》（Variety）消息指出，雅各特蘭姆雷、奧卡菲娜已經簽約，確定演出小比目魚、海鷗史卡托，而前一陣子也指出《麻辣賤諜》女主角瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）已在洽談演出反派烏蘇拉，卡司已經陸續確定。

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《小美人魚》由《愛‧滿人間》導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）執導，電影中確定重現1998年動畫電影的原創歌曲，當年製作《Under The Sea》的電影音樂家亞倫孟肯（Alan Menken）將與《海洋奇緣》、《愛‧滿人間》電影音樂製作人林曼努爾米蘭達 （Lin-Manuel Miranda）共同打造全新歌曲，米蘭達也將共同製作電影。