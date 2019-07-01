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專訪／蔡少芬買飲料來探班　張晉「趕老婆離開」甜曝原因

記者洪文、主播簡立喆／專訪

動作明星張晉演出《九龍不敗》與導演陳果來台宣傳，這次對打MMA拳王Anderson Silva，場景選在澳門塔頂端，再度挑戰自己的動作戲極限。戲中打得英勇，現實生活的他接受《ETtoday》專訪透露，平時不給老婆蔡少芬來探班，就是不希望她會擔心，又告訴女兒爸爸在打壞蛋，給她們留下好的印象，「等她們長大，就不相信爸爸是超人了！」

▲▼九龍不敗,張晉,陳果,專訪,電癮好選喆。（圖／記者謝盛帆攝）

▲張晉、導演陳果。（圖／記者謝盛帆攝）

對於對抗MMA拳王Anderson Silva，張晉表示：「如果喜歡看拳賽，就知道時下那個，規則最放的開的一種Mixed Martial Arts混合格鬥，就算你倒在地上，還可以打的一種比賽，所以它規則是放的很鬆的，出拳是很凶猛的。」他坦言，真的有被Anderson Silva揮拳打中，但是對他來說是家常便飯，「拍武打戲都會有不同程度的意外發生。」外界以為他們都是借位打戲，他趕緊解釋：「什麼都是借位出來，那何來受傷？」當然只有劇情裡面允許才可以打。

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▲▼《九龍不敗》劇照。（圖／華映提供）

▲《九龍不敗》劇照。（圖／華映提供）

其實張晉發現Anderson Silva有時候會忘記在拍戲，「他以為他在比賽，所以有時候那個拳會揮到，然後有時候我打過去的時候，也是要一定打到，觀眾才看到打到。如果你說拍一些，要求不那麼高的電視劇，某程度說要拍出一個比較快的，今天要拍出三場打戲，哪有時間讓你搞？可是拍電影就要要求高一點，不希望借位。」

▲▼《九龍不敗》劇照。（圖／華映提供）

▲《九龍不敗》劇照。（圖／華映提供）

看著張晉、Anderson對打，一旁的導演陳果都覺得痛，「因為畢竟Anderson又高大、拳又重，而且也是第一次，拍這麼多難度高的動作，他們經常都會排演很長，一定要先採排，你不能亂打，亂打機器也跟不上，要看得很準的。」他坦言，動作片很難的，「因為你除了要對打之外，而且又是認真打，不是隨便打，也不是借位，然後你還要記得你怎麼走，這樣鏡頭才能跟到你們。」

▲▼《九龍不敗》劇照。（圖／華映提供）

▲《九龍不敗》工作照。（圖／華映提供）

張晉在片中身上紋身一條龍，但是流汗都不會褪色。他透露，因為面積太大了，紋身是用貼的而不是用畫的，而且拍攝前要貼一個多小時，有些瑕疵則是用畫的，或者蹭掉了再補。他有時會在地上滾，顏色多少會有些破壞，只能一直補，「你要是不補，後期補回去就是工程更大，而且費用更高，盡量現場能做多少就多少。」

▲▼《九龍不敗》劇照。（圖／華映提供）

對於片中在澳門塔頂樓對打的場景，張晉透露，「我們也想在上面拍啊，他不會給我們在上面拍的，有一些實景，跳出去在澳門鐵塔外面打的時候，他們不可能讓你在外面拍。」至於高空彈跳的畫面，下端真的用實景拍的，他坦承，現實生活中的自己也有懼高症，「想趕快拍完趕快走，閉著眼睛拉上去，硬著頭皮跳就對了，我沒有試過高空彈跳，也沒有試過不穿衣服抱著男人跳，但是劇情需要就去做唄！」

高空彈跳不只演員難受，導演陳果也並不好拍。他透露：「機器組要在外面，不可能讓你在外面架機器，所以你們就變成在旁邊架一個，然後我們下半段就是實景，在外面打的時候就是綠佈景，可是你們不要以為綠佈景，就是在地上，綠佈景也是要吊上去，有3層樓那麼高，因為你沒有高度，就沒有那個逼真感、沒有你需要距離，才有往下墜的過程嘛！」

▲▼《九龍不敗》劇照。（圖／華映提供）

▲《九龍不敗》工作照。（圖／華映提供）

除了Anderson之外，張晉近年來又跟席維斯史特龍、巴帝斯塔對打。他認為3個人是完全不同領域的佼佼者，「都要承受很大的壓力，他們都是那麼頂級的，像是跟巴帝斯塔打的時候，雖然他是打那個表演摔角式的，可是他力量還是在那裡，他打回來的拳還是那麼重，然後你打過來不真的話，導演永遠會說不夠力的，我一再強調，比如說我們在現場，承受的那些，他打過來一拳擋，你擋很多下，你的手自然會腫，可是沒辦法，觀眾還是說拍戲都是假的，那我們也不去強調這個。」

▲▼九龍不敗,張晉,陳果,專訪,電癮好選喆。（圖／記者謝盛帆攝）

▲張晉、導演陳果。（圖／記者謝盛帆攝）

被問到老婆蔡少芬是否心疼？張晉坦承：「會，一個妻子對丈夫的擔心也是很正常。」他也盡量不要對方來探班，「有時候拍攝的地方離家很近，她就過來，我說妳趕緊走。有時後過來送點飲料，我說妳趕緊走。」他覺得拍打戲其實沒有什麼好看的，「你看了以後 ，回家去擔心有什麼用呢？她也覺得很矛盾，她很喜歡看但又不希望我受傷，我說哪有那麼好的事情？你拍的精彩，肯定是有受傷的風險在裡面。」

▲▼蔡少芬。（圖／翻攝自微博／蔡少芬） 

▲張晉、蔡少芬。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

無論演出正派、反派，張晉都會告訴兩個女兒：「爸爸在打壞蛋！」他坦言，現在發現她們開始慢慢意識到爸爸是個演員，有一天女兒看到他和Anderson合照嚇到了，「她被他形象嚇到了，一個黑人高高大大的，然後我跟他拍的劇照打的，她就說：『他是不是壞人？」我說：『他是爸爸的朋友，我們只是在演戲。』」一開始她還不相信，直到隔天他用視訊電話向女兒介紹Anderson，女兒才放心。

▲蔡少芬分享當年被求婚的過程。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

▲張晉、蔡少芬。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

張晉現在盡可能在小孩子面前變成超人，「因為她們大了，就不相信爸爸是超人了，真的，爸爸能力還是有限的，現在還可以騙多騙幾年，因為記得爸爸什麼都可以嘛，就是小孩子對大人有一個幻想，覺得他什麼都可以。」他認為這種幻想不會保持太多年的，等到她們長大一點，就會覺得爸爸也只是一個人嘛，「所以我現在覺得很開心，她們把我當一個什麼都可以的人。」

▲▼九龍不敗,張晉,陳果,專訪,電癮好選喆。（圖／記者謝盛帆攝）

▲張晉、導演陳果。（圖／記者謝盛帆攝）

從幕後走到幕前，張晉自認喜歡演員這個工作，所以兩邊比較之後選擇了演員，「其實有時候，我自己給自己設計一份難度更高的動作。」因此他在片中設計在健身房一堆重訓器材之間對打，或是倒吊起來，又是摔去撞玻璃，「其實如果你現在不做，你以後就更不會做了。」

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