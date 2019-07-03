贈票／新生代神曲製造機　巴茲7月攻台首唱

▲巴茲將於7月22日來台舉辦演唱會。（圖／主辦單位提供）

App小組／綜合報導

全能音樂唱玩家巴茲(BAZZI)要來台開演唱會了！巴茲以舒服的R&B唱腔、全創作迷幻曲風讓歌迷為之瘋狂，2018年憑藉冠軍單曲《MINE》累積超高人氣，大賈斯汀（JUSTIN TIMBERLAKE）和小天后卡蜜拉（CAMILA CABELLO）更邀請他擔任巡演開場嘉賓。巴茲獨到的音樂品味，讓他的單曲一發就引爆流行，可說是新生代的神曲製造機！7月22日巴茲將於Legacy Taipei舉辦首場台灣演唱會，現在只要下載星光雲App，就有機會抽票進場享受神曲！

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即將22歲的巴茲從小就對音樂有很大的興趣，2017年發表單曲 即獲得超過一百萬串流播放次數，也 奪得美國告示牌排行榜冠軍與3張白金唱片的佳績。挾帶超高人氣與天生才氣，巴茲不僅入圍2019告示牌最佳新人獎，也和小天后卡蜜拉一起合作暢銷歌曲 ，聲勢銳不可擋！ 今年4月底，巴茲的最新單曲 ，維持一貫CHILL的曲風，一推出馬上進入百大單曲榜，而他也即將於7月22日首次來台開唱，要用舒服但後韻無窮的好聲音帶你進入他的音樂宇宙！

【BAZZI LIVE IN TAIPEI 2019 巴茲2019台北演唱會】

演出時間：2019/7/22 (一) 20:00

演出地點：永豐Legacy Taipei 音樂展演空間

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽巴茲演唱會門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 7月3日至7月7日2359止。

◎得獎獎項： 巴茲演唱會門票。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

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