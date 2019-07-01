記者洪文／綜合報導



港片《掃毒2 天地對決》集合兩大影帝男神劉德華與古天樂共同合作，劇組更大手筆以破千萬港幣（約3900萬台幣），更花費5個月的時間，重新搭建出1:1的香港地鐵站，讓這場天地對決更顯得氣勢驚人，可說是今年香港最大成本製作的超強鉅製。天王劉德華終於排出檔期，確定於7月12日到13日來台灣宣傳。

▲劉德華2017年出席《俠盜聯盟》首映會。（圖／資料照／記者季相儒攝）



電影《掃毒2 天地對決》集合票房天王劉德華和古天樂兩大男神分庭抗禮，在片中因為毒品而分別祭出高額獎金追殺令，要取彼此性命，引發一場驚天動地的對決。再加上資深型男苗橋偉扮演因緝毒而家庭破碎的警察，不得不介入這場對決，讓劇情更為驚心動魄。



劉德華與古天樂兩代楊過首度在電影中有多場交鋒對手戲，兩人都氣場全開，兩人多年兄弟情因毒品瞬間瓦解，多年之後，劉德華由黑洗白，成為香港鉅富慈善家，但嫉毒如仇，行事更是霸氣執著，而古天樂則成了毒販，一副玩世不恭但心狠手辣，一心想併吞版圖，成為全港最大毒梟，讓兩人對手場面成為電影中的精彩焦點。身兼監製的劉德華覺得電影角色都寫得很飽滿，「他們對世界的價值觀是不一樣的，都曾對自己的觀點產生懷疑，而在懷疑的過程中又慢慢認同自己。」所以也讓這場衝突變得無法調解，甚至一再升級。



劉德華談到與古天樂的合作，他立刻給予高度贊美，「我遇到了一個和我一樣對電影那麼有熱誠和衝勁的演員，希望我和古天樂的表演，能真的將電影中的『天地對決』呈現給大家。」再加上苗橋偉在電影中上演三人第一場碰頭對手戲，是一同參與了黑道大佬告別式，還有影后林嘉欣，劇組更號召了數百名臨演，在香港街頭封街拍攝，讓這場會面戲氣勢逼人，火花四射。

▲劉德華出席2018第55屆金馬獎。（圖／攝影中心攝）



這場戲上演古天樂當眾對劉德華步步進逼，公然挑釁，還戴上斯文金邊眼鏡，跟記者爆料劉德華過往的罪行，讓現場氣氛劍拔弩張。拍攝當時正值盛夏，現場因為港式的告別式場景，現場還架設了一個大火爐，讓烈火燒個不停，可謂熱上加熱。為了這場重頭戲，劉德華和古天樂都站在火爐前採排，修改對白，讓這場戲更加完美，不但飆汗，飆戲更為精彩！古天樂透露加上金邊眼鏡，讓角色更有說服力，「在眾人面前假裝是生意人，有種特色是扮演不來的，索性戴副眼鏡，看起來會再斯文一點。」見他一臉「斯文敗類」的模樣演出，果然讓觀眾留下深刻印象。



除了兩大巨星飆演技，電影中的動作大場面，更是讓觀眾震撼，除了多場街頭飛車及刺殺槍戰，都讓觀眾看得瞠目結舌，劇情更加緊湊刺激，尤其最後一場劉德華與古天樂飛車衝進地鐵站，在人山人海的中環地鐵站展開驚險追逐戰，將電影動作場面發揮到極緻。



天王劉德華知道台灣影迷熱切希望他可以來台灣宣傳造勢，在調整忙碌行程後，終於確定他將和導演邱禮濤一起於7月12日來台灣進行兩天一夜的宣傳行程，電影公司將安排活動，讓天王與粉絲進行近距離的接觸。



《掃毒2 天地對決》將於7月12日在台上映。