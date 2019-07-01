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專訪／曹晏豪曝18歲瘋狂時期　倫敦酒吧打工「上班前先喝一排shot」

記者李欣容／專訪

曹晏豪在《噬罪者》中飾演王杰，周旋在母親、出獄的哥哥、溫柔的女友和情人之間，加上業務的工作必須態度圓融，讓這角色有種「好過頭」的感覺，好得不太對勁，角色的多種面向，和曹晏豪內心的某部分很相像，他說自己有時可以很快熟，有時也可以把自己關在自己世界裡，或許這和他曾經在英國求學的經歷有關。

▲▼0618 曹晏豪 專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲曹晏豪平時也會滑PTT看網友對劇的評價。（圖／記者黃克翔攝）

曹晏豪認為王杰這個角色吸引人的地方在於，「他有很多不同面向，工作、母親和哥哥，母親就有點相依為命，但還是看得出王杰的孩子氣跟任性，又有女朋友跟情人，其實每個人都有不同面向，就像我們現在聊天，一定和你跟你的家人朋友聊天不同。」

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▲▼0618 曹晏豪 專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲曹晏豪演技很有層次，受到許多討論。（圖／記者黃克翔攝）

劇中他和蔡淑臻有許多親密戲，車震、激吻，他很感謝蔡淑臻帶他進入狀況，兩人也很快變得熟悉，「演感情戲要互相信任，我們花滿多時間討論角色。」

曹晏豪算很會察言觀色，也很會將自己放入全新的環境，融入其中，「我會看狀況調整自己，如果我需要很快跟這些人打成一片，我也可以滿快熟，但如果是需要保持距離，我會跟別人沒什麼互動，我覺得演員需要把自己的能量跟狀態控制好。」

▲▼0618 曹晏豪 專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲曹晏豪大學時在英國念書。（圖／記者黃克翔攝）

這點或許跟他在英國求學過有關係，曹晏豪大學時在英國讀藝術設計，當時他才17、8歲，下了課在酒吧打工，每天上班經理都會先端上一排shot伺候，跟客人喝兩杯也是家常便飯。

▲▼0618 曹晏豪 專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲曹晏豪大學時期曾經很瘋狂，放任自己做任何嘗試。（圖／記者黃克翔攝）

住在治安不好的地方，每次跟家人視訊環境音都是警車鳴笛聲，「那時候有朋友來英國找我，走在路上說被人家盯著，但我在那邊住的那幾年，過得怡然自得，可能那時候唸藝術系，穿得破破舊舊，每天在街上遊蕩，會遇到不同社會階級的人，上班路上跟流浪漢聊天，對我來說不是特別的事，但現在回想，那時候的倫敦好像都灰灰髒髒的，覺得滿有趣。」

▲▼0618 曹晏豪 專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲曹晏豪的工作都和創作有連結。（圖／記者黃克翔攝）

除了念藝術外，曹晏豪也當過設計師、開過咖啡廳，現在當起演員，人生的路像是從沒設定好一樣，面對這樣的變化，他卻不以為意，「我在教會有演過舞台劇，大學也會接模特兒工作，畢業後也是做跟設計相關工作，即便開咖啡廳，也跟裝置藝術展覽結合，我覺得年紀輕，有時候你不會清楚你想選擇哪條路，只要有機會就去嘗試，那都是經驗累積，表演跟藝術設計，都還是以創作為主，不會讓我覺得太遙遠。」他就像一塊海綿，面對不同的劇本和角色，他總有辦法投入其中。

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