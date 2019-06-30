8歲Grace超獨立！睡前做好「這件小事」叫媽別動　吳速玲一看：窩心

記者李湘文／綜合報導

藝人曹格和吳速玲的女兒Grace因為《爸爸去哪兒2》爆紅，如今雖然已經退出螢光幕，但成長過程還是備受粉絲關注。自從節目播出後過了5年，她從愛哭的3歲女孩變成8歲的小大人，做事也越來越有自己的想法，甚至會在睡前把隔天要穿要用的東西都獨立挑好，令媽媽吳速玲驚艷讚「這種感覺真好」。

▲曹格和吳速玲的女兒Grace越來越獨立。（圖／翻攝自吳速玲Instagram）

吳速玲29日晚間感性PO文：「我家小女生真的很會照顧自己，剛我在看電視她跑來告訴我，她把明天早上要穿的用的放在浴室，叫我不要動她的東西。」她進浴室一看，Grace已經挑好隔天要穿的衣服、襪子、飾品，全部整齊疊放在洗手檯邊，連梳子、牙刷、杯子等小物品都一起擺好，第2天起床就可以使用。

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▲8歲的Grace已經會自己準備衣服，並且整齊放好。（圖／翻攝自吳速玲Instagram）

看到這個景象，吳速玲忍不住開心：「看她準備的東西，其實有點小窩心，她會打扮她自己也很會照顧自己，洗臉刷牙梳頭雖然是很小的事情，但她都會把它做好，就是因為這些小事情不用讓媽媽唸，這種感覺真好！」她笑讚獨立的女孩子特別可愛，也大呼「感覺自由離我不遠了」！

▲Grace才8歲已經很有自己的想法。（圖／翻攝自吳速玲Instagram）

事實上，Grace受到模特兒媽媽影響，從小對於穿衣打扮就很有自己的想法，甚至從6歲就會嘗試用布和緞帶做裙子，充滿創意和自信的模樣讓吳速玲都佩服。網友看著Grace越來越獨立，也稱讚「好優秀」、「這女兒好」，但爸爸曹格則是留言歪樓問：「她要去哪？」只擔心女兒行蹤，笑翻粉絲。