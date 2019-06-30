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蔡依林吐「來不及說的真心話」Tag阿信！　秒釣出緋聞男「❤」回應了

記者潘慧中／綜合報導

第30屆金曲獎於29日順利落幕，其中一個經典畫面無疑是蔡依林上台領「最佳年度歌曲」的獎項時，大方在鏡頭前和緋聞男友阿信擁抱，「謝謝我的緋聞網友！」隔天，她PO出側拍照，不久後便釣出男方「愛心」回應了！

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲蔡依林感謝舞蹈團隊。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

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經過了一晚的喜悅，蔡依林30日中午開始在Instagram補完昨天來不及說出口的感謝辭，她先曬出舞蹈團隊、造型經紀團隊和「知心練肖話團隊」的照片，這些人一直以來都是她最堅強的後盾，「我是何其幸運能被他們如此簇擁著呵護著！」

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲▼蔡依林感謝幕後所有幫助、支持自己的人。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

蔡依林在典禮中一共換了3套服裝，她30日自行組圖笑說：「黑毯前三美，這樣。」由右到左分別是一字領深色上衣、素黑短洋裝和亮紫色連身褲裝，腳邊還藏有小亮點，也就是愛犬屋虎。

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲蔡依林曬出3套禮服美照。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

格外引起討論的莫過於蔡依林和阿信擁抱的一幕，一手握著獎座、另一手搭上男方的肩膀，對方雙手則是輕放在她的背上和腰上，顯見兩人的好交情，她30日再度興奮喊：「Song of the year!! 」並Tag男方的IG帳號，過了幾分鐘後，男方果然現身回應，並留下哭笑不得、星星和愛心的符號。

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲▼阿信一直留愛心符號給蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

至於奪下年度專輯獎的部分，蔡依林說出昨晚沒說的真心話，「敢於活出內在女性的所有男男女女，你們就是定義女性主義的生活家。我們因大膽，忠於內心而創新！」阿信在這則貼文中留下了一模一樣的符號，相當follow她的動態。

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關鍵字

蔡依林, Jolin, 屋虎, 阿信, 金曲獎

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