《怪美的》功臣陳星翰是誰？　出道7年「創金曲獎第一人紀錄」

記者張筱涵/綜合報導

天后蔡依林《Ugly Beauty》入圍第30屆金曲獎7個獎項,最後抱走《年度歌曲獎》和《年度專輯獎》,而這張專輯的功臣除了她外還有背後耕耘的製作人陳星翰,而究竟這個2009年以饒舌歌手身分進入音樂圈的人是誰呢?

▲陳星翰帶著兒子優助走第30屆金曲獎紅毯。(圖/攝影中心)

請繼續往下閱讀...

陳星翰2009年以饒舌歌手身分踏入演藝圈,和大支、蛋堡、MC HotDog、頑童MJ116都有一起表演過,接著自組饒舌團體「楊素貞」引起年輕人關注。他不只會唱,也是一名飽有實力的製作人以及創作者,隔年開始涉獵流行樂後就寫下經典。

張惠妹《都對也都錯》、謝金燕《姐姐》、王心凌《少女的祈禱》、潘瑋柏《王者之聲》等曲目都是陳星翰的作品。他2014年受到蔡依林關注後就展開多次合作,《惡之必要》、《戀我癖》、《I'm Not Yours》、《Play 我呸》、《紅衣女孩》、《腦公》等等,以及引起熱烈討論和金曲獎肯定的專輯《Ugly Beauty》都是他創作、編曲或擔任製作人的。

▲陳星翰和蔡依林是《Ugly Beauty》的製作人。(圖/翻攝自Facebook/蔡依林 Jolin Tsai)

是歌手也是製作人,同時也是位作曲家,當外界還天真以為這就是陳星翰的全部潛能時,2016年發行個人首張專輯《Welcome to the Next Level》,獲得了第28屆金曲獎的「最佳專輯裝幀設計獎」,成為金曲獎史上第一個獲得跨領域獎項的音樂人。

▲陳星翰是金曲獎史上第一個獲得跨領域獎項的音樂人。(圖/翻攝自微博/StarrChen-陳星翰)

▼《怪美的》MV。(影片/取自蔡依林官方專屬頻道 Jolin Tsai's Official Channel YouTube,如遭刪除請見諒)