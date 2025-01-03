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劉奕兒「包包遮肚」幕後原因曝光！鬆口叫洪金寶「爸爸」　備好紅包過年

記者蕭采薇／台北報導

劉奕兒、彭千祐、詹子萱和劉以豪3日出席時尚品牌Louis Vuitton活動，農曆新年即將到來，今年自立門戶的劉奕兒表示要好好犒賞自己，「已經在盤算包完給爸爸、媽媽的紅包後，還剩多少預算。」她與洪金寶之子洪天祥交往7年，提到「金寶爸爸」，劉奕兒坦言：「每年過年都會好好問候。」

▲▼劉奕兒/ LouisVuitton & Murakami藝術聯名系列。（圖／記者李毓康攝）

▲劉奕兒不小心弄掉鈕扣，刻意拿包包遮擋。（圖／記者李毓康攝）

劉奕兒先前受訪時表示，已經對洪金寶改口叫「爸爸」，被問到會在香港還是台灣過年？劉奕兒說：「沒有一定， 大家在哪就聚集在哪。」也笑說家人已經暗示「要過年了」，劉奕兒說：「所以我就有準備好家人的紅包，我會再努力一點！」她近期也認真在看劇本，「希望讓大家看到不一樣的劉奕兒。」

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現場也發生小插曲，劉奕兒拍照時，不慎弄掉一顆外套鈕扣，她尷尬的說：「現在要怎麼辦？」後來想到要拿精品包包遮擋，卻被開玩笑說，有如當年摩洛哥王妃葛蕾絲凱莉（Grace Kelly）為躲避媒體鏡頭，拿包包遮擋住剛懷孕微凸的小腹，當年這張照片極為出名，甚至「凱莉包」也由此得名。

▲▼劉奕兒/ LouisVuitton & Murakami藝術聯名系列。（圖／記者李毓康攝）

▲劉奕兒新年已經為家人準備好紅包。（圖／記者李毓康攝）

劉以豪主演的影集《童話故事下集》和電影《山忌 黃衣小飛俠》都將在今年問世，他說：「某方面很開心，因為是呈現了不一樣的一面給大家看。」近期他在工作之餘也發展其他興趣，包括捏陶、打羽球、滑雪，甚至開始種植物，劉以豪說：「我覺得生活很重要，但也很開心最近有作品可以讓大家看看。」

▲▼劉以豪/ LouisVuitton & Murakami藝術聯名系列。（圖／記者李毓康攝）

▲劉以豪近期在工作之餘也發展其他興趣。（圖／記者李毓康攝）

去年以台劇《愛愛內含光》拿下金鐘迷你劇集最具潛力新人獎的詹子萱，受訪時坦言，自己去年有休息了一小段時間，今年會更努力工作，至於過年有打算做些什麼嗎？她笑說想將近期播映的韓劇《魷魚遊戲2》追完：「我還沒看，因為我不想要看一半斷掉，剛好趁過年有一段時間可以一次看完。」

▲▼詹子萱/ LouisVuitton & Murakami藝術聯名系列。（圖／記者李毓康攝）

▲詹子萱過年想在家追《魷魚遊戲2》。（圖／記者李毓康攝）

此外，去年以《不良執念清除師》獲金鐘戲劇類新人及男配角提名的男星彭千祐受訪時分享，今年自己也有很多劇本在看，同時藝術畢業的他也持續有創作，希望有機會可以展出。而被問到在新的一年最想要挑戰的角色類型？彭千祐指出，職人劇及古裝劇是自己最想要挑戰的類型，「因為我之前去定妝發現，太子的角色滿適合我的，通常古裝會戴頭套，意外我的臉型很適合。」

▲▼彭千祐/ LouisVuitton & Murakami藝術聯名系列。（圖／記者李毓康攝）

▲彭千祐發現自己適合戴頭套，新一年想挑戰古裝劇。（圖／記者李毓康攝）

 

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劉奕兒, 彭千祐, 詹子萱, 劉以豪

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