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金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

記者潘慧中／綜合報導

第30屆金曲獎29日隆重登場，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑主持。剛剛頒發的獎座是最佳年度歌曲，最終是由蔡依林《玫瑰少年》奪獎，除了得獎感言令人動容，不少網友也忍不住關注她和緋聞男友阿信的互動。

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▲▼金曲頒獎典禮－【年度歌曲獎】蔡依林－玫瑰少年《Ugly Beauty》。（圖／翻攝自Hami Video）

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▲▼蔡依林向五月天成員握手鞠躬致意。（圖／翻攝自Hami Video）

▲▼金曲頒獎典禮－【年度歌曲獎】蔡依林－玫瑰少年《Ugly Beauty》。（圖／翻攝自Hami Video）

最佳年度歌曲的獎項是由五月天頒獎，揭曉得獎者時，瑪莎以「恭喜孩子的媽」歡迎蔡依林上台領獎。蔡依林一上台和成員們握手，其他成員用手比了站在旁邊的阿信，她不疾不徐地走到阿信面前並獻上擁抱，「謝謝我的緋聞網友」，大方鬆口提緋聞，掀起全場尖叫聲！

▲▼金曲頒獎典禮－【年度歌曲獎】蔡依林－玫瑰少年《Ugly Beauty》。（圖／翻攝自Hami Video）

▲▼蔡依林擁抱阿信。（圖／翻攝自Hami Video）

▲▼金曲頒獎典禮－【年度歌曲獎】蔡依林－玫瑰少年《Ugly Beauty》。（圖／翻攝自Hami Video）

►更多【第30屆金曲獎】相關新聞

事實上，早在2018年11月就有2人緋聞傳出，但蔡依林當時笑說：「滿荒唐的，我沒有辦法控制大家的幻想。」阿信在她社群網站的留言卻又頻頻引起網友討論，蔡依林的工作人員日前被陸媒問及此事，也引用她先前的說法：「我們就是一起工作，可能大家太會幻想。」再次否認戀情。

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