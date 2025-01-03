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海歸女星被爆當飯局妹！　「開價10萬起跳」身分4線索曝光

圖文／CTWNAT

資深製作人小飛在節目中爆料一名海歸女星私下在做飯局妹。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）

▲資深製作人小飛在節目中爆料一名海歸女星私下在做飯局妹。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）

演藝圈不時會傳出桃色風波，許多女神級藝人在檯面上的形象都非常好，但若私底下「其實有在接飯局、甚至在賣淫」，不免會讓人覺得幻想破滅，據知名製作人「小飛」林育仲，近日在節目中爆料，一位從國外留學回來的女星，私下竟在做飯局妹，不用工作就能到處遊山玩水，並曝光其身分線索。

「小飛」日前在節目《11點熱吵店》中爆料，自己有個在日本當導遊的朋友，某次服務了一個VIP的客人，對方希望能找一個有名的明星，或者是Model來伴遊，「因為我那個朋友他其實也不認識娛樂圈的人，後來他就找到了一個台灣的小女明星」，調查後發現對方有演過戲，也擔任過主持人後來VIP很滿意這名女星的表現，「就像自己的女朋友一樣」。

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小飛聽完故事後，相當好奇這個女星是誰，一問之下不得了，「我說不可能，因為她就是從國外留學回來，形象很好，怎麼會發生這種事情？」小飛進一步詢問一次費用多少？「他說大概10幾萬」。

小飛聽完故事後仍半信半疑，某天恰巧遇這位女星，好奇心驅使下，上前詢問「怎麼最近都沒有看見你上通告？」對方竟直接回「我去日本玩」，等於與去日本當伴遊的消息不謀而合。

至於女星的身分，小飛也透露，該女星的名字講出來大家肯定知道，指出對方最近剛結婚、最早是拍校園劇出來的、3個字、最近有跑通告，「聽說還介紹很多同等級的小明星做一樣的事」。 

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