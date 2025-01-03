謝金燕罕見缺席跨年！　她曝當晚行蹤：說出來你羨慕死……

記者蔡宜芳／綜合報導

「姐姐」謝金燕出道超過30年，仍然相當有人氣，每年底的跨年演出更是許多觀眾矚目的焦點。然而，她日前罕見缺席2024年跨2025年的晚會活動，被網友問起，她也曝光了自己當晚的行蹤。

▲謝金燕每年的跨年表演都令人印象深刻。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

謝金燕在2024年最後一天，於社群曬出幾張自拍照，向2024年道別說：「刪除2024的煩惱，開啟2025的好運，Happy new year everyone！」照片中，她頭戴粉色棒球帽，綁著麻花辮，看上去相當童顏。

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▲謝金燕曬近照。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

謝金燕的PO文貼出後，有許多粉絲在留言中對她告白，期待她的新年作品；也有人問說：「姐今晚跨年準備怎麼過？說出來讓我羨慕羨慕。」謝金燕對此回道：「說出來你羨慕屎……回訊息回到眼睛又霧又痛然後點眼藥水睡覺。」還有網友表示「跨年沒姐怪怪的」，謝金燕則說：「期許明年見！」

▲謝金燕曝跨年當晚的行蹤。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）