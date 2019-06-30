蔡依林激擁阿信：該減點肥了！　下秒幫解釋原因..甜放閃了

記者盧薇淩／台北報導

歌手蔡依林以《UGLY BEAUTY》拿下年度專輯獎，以《玫瑰少年》拿下年度歌曲獎，與林憶蓮並列2獎大贏家。她晚間在慶功宴上受訪，被問及從「緋聞網友」阿信手上拿到獎，她說：「該減點..肥了！」不過兩人有好交情，也只有她敢虧阿信，發覺太直接，隨後又說：「沒有啦開玩笑。」

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▲蔡依林拿下2獎。（圖／記者季相儒攝、翻攝自Hami Video）

年度歌曲獎由五月天頒獎，當時瑪莎一拆開信封說「孩子的媽」，cue在台下的蔡依林上台，她上台後和阿信擁抱，馬上引起現場粉絲尖叫。她下台後受訪被問及從「緋聞網友」手中接到獎項心情，她笑虧「該減點肥了」，但下秒又改口幫解釋原因：「沒有啦，他應該是沒睡好，有點水腫，重點不要放在這！」兩人交情很好，也只有她敢虧阿信，阿信常在她的發文下留言，她也說有時看不太懂，「他的符號要想一下。」

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蔡依林拿下2獎，她坦言在拿到最後一獎年度專輯之前，一直坐在台下忐忑，「心情非常膠著，有種今晚只能拿年度歌曲的打算，完全沒想道會是拿這個獎。在這比賽的機制下，好容易掉入那個..，誰能站上舞台的壓力。」但在台下等待也不能做什麼，「這賽制不是常人可以挑選出來的，評審也是經過深思熟慮，入圍都值得肯定了。」

▲蔡依林出席慶功宴。（圖／記者季相儒攝）

當壓力非常大時，她大喊「fuck」卸除壓力，「那個fuck是終於鬆懈了，為自己加油打氣的方式。」但昨晚沒有失眠，今早起床時仍像是平常工作的狀態，不管《玫瑰少年》是否得獎，她說：「都不斷在改變生活跟想法，讓我知道不一樣的聲音，不用什麼都符合期望。」

對於前一晚突然宣佈不走紅毯，雖然粉絲、媒體及主辦都很期待，但蔡依林直言：「謝謝大家的期待，就是覺得膩了，突然才有這選擇。」也說團隊們都習慣了她的善變，「我本來就不是計畫很長的人，我不曉得，大家好像蠻尊重我的選擇。」

▲蔡依林提到紅毯，她說：「覺得膩了。」（圖／記者季相儒攝）

至於先前宣佈今年舉行巡演，蔡依林說：「在準備了」，要大家期待一下，下一張專輯會再等5年嗎？她想了一下笑說：「我千變萬化。」搞笑說，「說不定明天就再出一首歌了。」而當林志玲結婚時自嘲擋婚大使，對於戀愛，她只簡單說：「強求不來。」