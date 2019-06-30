《噬罪者》兇手自己爆雷！　網傻眼腦補「案外案」：有第二兇手

記者李欣容／綜合報導

莊凱勛、夏于喬、曹晏豪主演的公視電視劇《噬罪者》以高中女生曉君（蔡瑞雪 飾）被殺一案作為開端，當大家都以為王翔（莊凱勛 飾）就是真兇時，弟弟王杰（曹晏豪 飾）突然坦承，「曉君是我殺的。」讓觀眾被嚇一跳，沒想到就這樣破梗，讓討論度瞬間飆高。

▲《噬罪者》第八集兇手爆雷。（圖／翻攝自愛奇藝）

請繼續往下閱讀...

劇中王杰遇到同事跳樓，他為了幫同事保住詐領意外險的秘密，對警方說謊，王翔以過來人經驗告訴他，「要守住秘密很累。」王杰因遺傳父親，從小得了白血病，活在哥哥的保護下，直到哥哥出獄後，他才開始想為自己活一次，沒來由地問王翔，「你真的沒有告訴別人，曉君是我殺的嗎？」

▲曹晏豪飾演的王杰，疑似才是真正的兇手。（圖／翻攝自愛奇藝）

在他講出這句話時，背景音突然抽掉，當大家都還在思考劇情發展，兇手身份竟就這麼揭開謎底，讓觀眾措手不及，討論度也隨之飆高，不少人都在PTT留言，「局然！雖然是猜測之一，沒想到就這麼說出來」、「真的很乾脆，在大家沒空想主線劇情時直接公布正解」、「感覺就是愛不到，不小心失手殺了曉君吧」、「先猜愛不成 所以王杰爆氣失控」。

還有人說，其實《噬罪者》好看程度不輸給《與惡》，可惜沒搭到順風車，甚至開始腦部案外案，「小愛的同學感覺就是偷錢的阿，窗外的黑衣人是來先拿錢走的」、「她一直要小愛上傳影片讓我想說她是不是和李家有關係」。

▲PTT討論劇情。（圖／翻攝自PTT）