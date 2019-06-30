ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《噬罪者》兇手自己爆雷！　網傻眼腦補「案外案」：有第二兇手

記者李欣容／綜合報導

莊凱勛、夏于喬、曹晏豪主演的公視電視劇《噬罪者》以高中女生曉君（蔡瑞雪 飾）被殺一案作為開端，當大家都以為王翔（莊凱勛 飾）就是真兇時，弟弟王杰（曹晏豪 飾）突然坦承，「曉君是我殺的。」讓觀眾被嚇一跳，沒想到就這樣破梗，讓討論度瞬間飆高。

▲▼《噬罪者》第八集兇手爆雷 。（圖／翻攝自愛奇藝、PTT）

▲▼《噬罪者》第八集兇手爆雷 。（圖／翻攝自愛奇藝、PTT）

▲《噬罪者》第八集兇手爆雷。（圖／翻攝自愛奇藝）

請繼續往下閱讀...

劇中王杰遇到同事跳樓，他為了幫同事保住詐領意外險的秘密，對警方說謊，王翔以過來人經驗告訴他，「要守住秘密很累。」王杰因遺傳父親，從小得了白血病，活在哥哥的保護下，直到哥哥出獄後，他才開始想為自己活一次，沒來由地問王翔，「你真的沒有告訴別人，曉君是我殺的嗎？」

▲▼《噬罪者》第八集兇手爆雷 。（圖／翻攝自愛奇藝、PTT）

▲曹晏豪飾演的王杰，疑似才是真正的兇手。（圖／翻攝自愛奇藝）

在他講出這句話時，背景音突然抽掉，當大家都還在思考劇情發展，兇手身份竟就這麼揭開謎底，讓觀眾措手不及，討論度也隨之飆高，不少人都在PTT留言，「局然！雖然是猜測之一，沒想到就這麼說出來」、「真的很乾脆，在大家沒空想主線劇情時直接公布正解」、「感覺就是愛不到，不小心失手殺了曉君吧」、「先猜愛不成 所以王杰爆氣失控」。

還有人說，其實《噬罪者》好看程度不輸給《與惡》，可惜沒搭到順風車，甚至開始腦部案外案，「小愛的同學感覺就是偷錢的阿，窗外的黑衣人是來先拿錢走的」、「她一直要小愛上傳影片讓我想說她是不是和李家有關係」。

▲▼《噬罪者》第八集兇手爆雷 。（圖／翻攝自愛奇藝、PTT）

▲▼《噬罪者》第八集兇手爆雷 。（圖／翻攝自愛奇藝、PTT）

▲PTT討論劇情。（圖／翻攝自PTT）

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

推薦閱讀

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

金曲慶功／Lulu一下台收「巨星簡訊」　被讚：個人代表作！

金曲慶功／Lulu一下台收「巨星簡訊」　被讚：個人代表作！

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

金曲獎／Selina走音…Ella下秒冒「超暖小動作」！　網一看哭了：好感人

金曲獎／Selina走音…Ella下秒冒「超暖小動作」！　網一看哭了：好感人

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

蔡依林激擁阿信：該減點肥了！　下秒幫解釋原因..甜放閃了

蔡依林激擁阿信：該減點肥了！　下秒幫解釋原因..甜放閃了

宋慧喬去年9月還幫宋仲基慶生！　「私下合照」曝光⋯她笑得甜蜜

宋慧喬去年9月還幫宋仲基慶生！　「私下合照」曝光⋯她笑得甜蜜

「TOP 5星座」衰到9月底！　天蠍遇爛桃花、雙魚立刻有報應

「TOP 5星座」衰到9月底！　天蠍遇爛桃花、雙魚立刻有報應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

金曲慶功／Lulu一下台收「巨星簡訊」　被讚：個人代表作！

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

金曲獎／Selina走音…Ella下秒冒「超暖小動作」！　網一看哭了：好感人

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

蔡依林激擁阿信：該減點肥了！　下秒幫解釋原因..甜放閃了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

噬罪者, 莊凱勛, 夏于喬, 曹晏豪, 蔡瑞雪, 蔡淑臻

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 老婆付錢「逼他上健身課」　謝祖武甜曝原因：我心甘情願
  2. 尼坤頂捲髮身世曝光！　宋仲基離婚後《阿斯達》收視率再掉
  3. Lulu搭童顏軟體變臉入圍女歌手　黃子佼覺得有點可惜！
  4. 二伯喝喜酒「模範穿搭」3細節被讚爆！　無袖洋裝包出腰身激美
  5. 壹電視美女主播許耀云出嫁　愛情長跑9年情定律師
  6. 《怪美的》功臣陳星翰是誰？　出道7年「創金曲獎第一人紀錄」
  7. 爆出軌朴寶劍...宋仲基首發聲「力挺宋慧喬」！　打臉：根本不認識爆料者
  8. 《噬罪者》兇手自己爆雷！　網傻眼腦補「案外案」：有第二兇手
  9. 台版「神鬼交鋒」！客人神偽裝⋯張文綺媽遭騙2千萬
  10. 《寄生上流》女星出道28年終於爆紅！　「1年只賺5500元」靠3大男神過難關

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366