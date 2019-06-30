邱琦雯「仙女魂」上身！　拍形象照要求老闆：幫我找猛男

記者李欣容／綜合報導

邱琦雯在民視八點檔《大時代》中飾演獨立、堅毅的秋月，讓觀眾看到她不一樣的面向，但她私下在劇組卻被喚做「仙女」，原因是導演在導戲時，要飾演如觀的吳皓昇看見她就像看見仙女一般，到最後她開始自嘲，拍形象照要經紀公司幫她找猛男，自己扮演性感仙女，讓老闆傻眼。

▲邱琦雯在劇組被叫仙女。（圖／翻攝自Facebook／邱琦雯 Clair Chiu）

邱琦雯解釋，自己會被叫仙女，起因是有一場劇中人如觀看見秋月，必須表現出驚喜交加的表情，導演在說戲劇感覺時表示：「如觀要把秋月看做仙女，一般人看到仙女的那種吃驚感。」自此，仙女外號不脛而走。

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▲邱琦雯閒暇之餘喜愛到海邊遊玩。（圖／翻攝艾迪昇傳播提供）

還有工作人員曾開玩笑，要她隨身自備乾冰，走到哪噴到哪，營造仙女氣質，另有工作人員答腔，「乾冰不好攜帶，我們一口氣抽10根菸，噴向妳就有仙氣飄飄的感覺。」2個工作人員都被邱琦雯賞白眼。

邱琦雯後來乾脆自嘲，有次和經紀公司老闆討論拍攝新宣傳照，她竟突發奇想，「我這次要扮演性感仙女，老闆你幫我找個猛男，我就吊鋼絲坐在他的手臂上，一定很有看頭。」讓老闆傻眼直說邱琦雯真的誇不得。

▲邱琦雯（左2）日前和王瞳、江俊翰、吳皓昇在海邊拍戲，一群人在雨中苦中作樂玩自拍。（圖／翻攝艾迪昇傳播提供）

邱琦雯劇中年齡跨度長達20年，將秋月演得有血有肉，一躍成為演技派演員，其中有場她白髮人送黑髮人的戲碼，她痛哭失聲之餘還要露出堅毅的神情，精湛演出逼哭不少工作人員。有回她逛夜市，麵店老闆娘大讚她演得好，還送上滷菜，演技被肯定，讓她開心一整個星期。