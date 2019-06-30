金曲獎／孫盛希後台「謝謝男友」：多年陪伴，給我很多靈感！

記者洪文／台北報導

「轉音天后」孫盛希以《希遊記》奪下第30屆金曲獎最佳國語專輯獎，對於交往6年多的男友，孫盛希也在後台致謝：「謝謝他這幾年的陪伴，給我很多靈感。」但是男友正在坐飛機，所以還不知道她得獎。

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▲孫盛希。（圖／攝影中心攝，以下同）



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孫盛希在後台表示：「我完全沒有想到的情況，很放空，應該不會是我，所以我有準備感言，但（典禮最後）都放棄了。」她再次感謝歷代經紀人、製作人，「每一個環節、決定都來到今天。」她把得獎歸功團隊太強了，「玩音樂很開心，可能越放鬆、越放得開，可能因此做得更好。」

回憶宣布得獎的時刻，孫盛希坦承當時在放空，「我沒有想到是我，我想說是剛剛得獎的LEO王、Jolin呢？結果突然叫到我的名字。」當時Jolin握住她的手，她想起來尖叫：「我忘了，好像是『是妳！是妳！』」得獎之後，她最想要放一整天的假，特別是吃冰淇淋。

這次孫盛希在金曲獎難得爆乳性感現身，她笑說：「好像蠻好玩的，也是第一次嘗試，以後有發專輯隔年（金曲獎。）可以期待一下。」訪問一半有記者堅稱她有走光，她一開始不敢置信詢問對方哪裡走光，後來大器回覆：「應該還好，我都有遮好，不用害羞！」