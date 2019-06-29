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金曲獎／李千那深V曬奶：我沒有長輩！　下秒羞笑放閃男友

記者盧薇淩／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮29日登場，以台語專輯入圍金曲歌后的李千那，穿著全身白色長禮服走上紅毯，胸前深V大開，難得展現性感，她受訪時說：「第一次要穿這麼赤裸，太緊張了！我從來沒有穿過這麼露的，特別為了金曲準備，想說有點驚喜，希望大家會喜歡。」難得帶「長輩」出門，有信心？她笑說：「我沒有長輩。」引起現場大笑。

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▲李千那 年度專輯獎 最佳台語專輯獎 最佳台語女歌手獎。（圖／攝影中心）

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▲李千那火辣登場。（圖／攝影中心）

不過李千那對於得獎似乎不太有自信，她謙虛說：「我覺得大家都很有機會，第一次入圍很興奮，看到很多偶像、前輩，金曲對我來說，跟金鐘、金馬意義不一樣。」而她最想看偶像陳奕迅及蔡依林表演，「我會乖乖台下欣賞。」被問今日火辣登場，男友ECHO知情嗎？她笑說：「她不知道我穿怎樣，不用報備吧，他覺得很美就好。」甜笑回應放閃男友。

首次入圍金曲獎，李千那說光是入圍就哭很慘了，如果真的得獎，會盡量保持自己的形象，會第一個跟男友報喜？她笑說：「應該沒有時間，畢竟我會待到最後，慶功也要到很晚，手機簡訊會被洗掉。」至於今日幸運物，她說是身上的戰袍，「要挑選很難，能穿上讓我更有自信參加金曲。」

▲李千那 年度專輯獎 最佳台語專輯獎 最佳台語女歌手獎。（圖／攝影中心）

▲▼李千那對於紅毯相當緊張。（圖／攝影中心）

▲李千那。（圖／攝影中心）

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