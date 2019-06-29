金曲獎／父親手寫詩詞變成歌　羅思容拿最佳客語專輯：沒想過拿獎

記者李欣容／台北報導

第30屆金曲獎最佳客語專輯由《落腳》獲得，演唱者羅思容上台領獎時說，「台灣是多元族群文化共生島國，美麗在於多元混聲和豐富。」多年前他將父親的詩詞做成歌曲，從沒想過有天會拿獎。

▲《落腳》獲得最佳客語專輯獎。（圖／攝影中心攝）

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羅思容說2002年開始，把父親做的詩詞轉換成母語創作，「沒想到會獲得金曲獎，希望我們能唱出生命、土地的故事。」

▲《落腳》獲得最佳客語專輯獎，領獎人羅思容。（圖／攝影中心攝）

《落腳》跳出了客家族群範圍，展現生命、自然間的互動，羅思容的演唱更加狂野，充滿能量，如同和土地結合，喚回了人性對土地的愛。

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由歌手羅思容演唱，她曾以《每日》入圍金曲獎「最佳新人獎」，又以《攬花去》拿下2012年金曲獎「最佳客語歌手獎」和「最佳客語專輯獎」。此次新專輯「落腳」又入圍第30屆金曲獎「最佳客語專輯獎」。

羅思容因曾居住在一客家人與原住民混居的部落，生活在一個多元文化風貌並存存的地方，這就是《落腳》這張專輯的發想，這張專輯不只描述羅思容對落腳故鄉情感及關愛，更傳達每一個創作、每一首歌、每一位不同類型的音樂人都有屬於他們的落腳處，是一張具有宏觀且視野且完整的客語作品，落腳不僅僅是我們腳下所踩的這片土地，更是天地萬物相互共從包容的境界。

此張專輯更以3大概念詮釋羅思容對「落腳」的體悟，分別是對以客家女性視角解讀大自然與人類共從生命情懷、落腳鄉土當地的多元文化、愛與自由角度講述生命。



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