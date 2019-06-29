ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家直擊／鄧紫棋男友金曲愛相隨！一旁默默等..白帥側臉曝光

記者盧薇淩／台北報導

香港小天后鄧紫棋29日首次登上金曲舞台開唱，她穿著黑色亮片裝登場，一連演唱10首歌曲，笑稱今天把自己當成花木蘭，在台下諸多音樂人面前開唱，「有一點像在打仗。」不過雖然有壓力，造型師男友Mark也陪同到現場愛相隨，跟她一起承擔壓力。

▲鄧紫棋演唱10首YouTube夯歌，男友愛相隨。（圖／翻攝自Hami Video、記者盧薇淩攝）

▲鄧紫棋首次在金曲獎表演，男友愛相隨坐在一旁。（圖／翻攝自Hami Video、記者盧薇淩攝）

請繼續往下閱讀...

鄧紫棋和高富帥造型師男友Mark交往近3年，兩人越愛越高調，時常曬照片甚至一起跳舞。對於鄧紫棋首次在金曲獎開唱，Mark當然不能缺席，當鄧紫棋在接受媒體訪問時，他刻意往前走坐在一旁等待，等訪問完後再默默跟在女友旁邊進到後台。

此外，《ETtoday星光雲》獨家掌握消息，這次鄧紫棋與Mark來台3天，來台灣多次的她，台北、桃園、高雄等地都演出過，這次3天沒有出門玩，只吃了永和豆漿的飯糰，其餘時間都待在飯店專心準備演出，只為呈現最好的表演。

▲鄧紫棋演唱10首YouTube夯歌，男友愛相隨。（圖／翻攝自Hami Video、記者盧薇淩攝）

▲鄧紫棋男友（白衣男）低調陪同。（圖／記者盧薇淩攝）

鄧紫棋一連演唱10首YouTube點擊率破億的組曲，第一首是林俊傑的《不為誰而作的歌》，以獨特唱腔演繹出截然不同的感覺，第二首則是曲婉婷的《我的歌聲裡》，接著她更帶來Hebe（田馥甄）的《小幸運》、胡夏《那些年》、薛之謙《演員》，還有周興哲《以後不做朋友》、周杰倫《告白氣球》等夯曲。

鄧紫棋受訪時透露，「這些點閱很高，一不小心就會毀掉金曲，有點壓力，但在外面見到歌迷，他們尖叫這麼大聲，很開心。」她覺得所有歌曲中，林俊傑《不為誰而作的歌》挑戰性最高，「他是行走CD，他定義的標準太高了。」至於紅毯服裝，她說：「大家都是長輩，我是後輩就先把『長輩』收起來，我露一下手臂就好，我是紅毯第一矮。」

▲▼金曲頒獎典禮－G.E.M.鄧紫棋。（圖／翻攝自Hami Video）

▲▼鄧紫棋一連飆唱10首夯曲。（圖／翻攝自Hami Video）

▲▼金曲頒獎典禮－G.E.M. 鄧紫棋。（圖／翻攝自Hami Video）

▲G.E.M. 鄧紫棋 表演嘉賓。（圖／攝影中心）

《動力火車》顏志琳被女兒逼唱這首　一開口網跪了：比原唱好聽

推薦閱讀

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

快訊／《雲畫月光》全美善爆自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

快訊／《雲畫月光》全美善爆自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

鄰居爆：宋仲基爸盼望抱孫！　心寒切割宋慧喬撤《太陽後裔》照片

鄰居爆：宋仲基爸盼望抱孫！　心寒切割宋慧喬撤《太陽後裔》照片

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

全美善懷孕10月「只見過老公2次」　罹患憂鬱症…挺肚回家總空無一人

全美善懷孕10月「只見過老公2次」　罹患憂鬱症…挺肚回家總空無一人

全美善死前20分鐘打給爸爸⋯　「留下國小兒子」上吊身亡

全美善死前20分鐘打給爸爸⋯　「留下國小兒子」上吊身亡

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「我喜歡你5年了」　洩感情真實動向

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「我喜歡你5年了」　洩感情真實動向

遭爆為富商懷孕凸肚…范冰冰首現身！　臉上表情網懂「這才是真正范冰冰」

遭爆為富商懷孕凸肚…范冰冰首現身！　臉上表情網懂「這才是真正范冰冰」

宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！　趙寅成爆：他來片場看女生

宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！　趙寅成爆：他來片場看女生

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

快訊／《雲畫月光》全美善爆自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

鄰居爆：宋仲基爸盼望抱孫！　心寒切割宋慧喬撤《太陽後裔》照片

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

全美善懷孕10月「只見過老公2次」　罹患憂鬱症…挺肚回家總空無一人

全美善死前20分鐘打給爸爸⋯　「留下國小兒子」上吊身亡

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「我喜歡你5年了」　洩感情真實動向

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金曲獎, 金曲30典禮, 金曲30, 第30屆金曲獎, 2019金曲獎, 鄧紫棋

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金曲獎／打敗蔡依林陳星翰！　余佳倫、黃宣奪最佳單曲製作人
  2. 金曲獎／蔡依林《怪美的》超強舞台嗨炸全場　網跪了：根本葛萊美級
  3. 【不斷更新】王雙駿奪最佳專輯製作人獎
  4. 金曲獎／神複製蕭敬騰「倒著畫」！　Lulu揮筆3分鐘…成果笑翻網
  5. 金曲獎／放棄工程師高薪工作　椅子樂團努力終拿下金曲
  6. 金曲獎／日本天團柚子合體蔡旻佑！　「吞CD超猛實力」秒爆雞皮
  7. 金曲獎／閃靈得到最佳樂團獎！　林昶佐high喊：香港加油，台灣萬歲
  8. 獨家／Selina後台爆哭！　「Ella跟著泛淚」…曝倒嗓心疼真相
  9. 金曲獎／Ella重要的日子是哪天？　一解答全場尖叫…Hebe笑：好噁心
  10. 金曲獎／椅子樂團奪最佳演唱組合！　一上台嗨炸：Wow

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366