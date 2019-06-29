獨家直擊／鄧紫棋男友金曲愛相隨！一旁默默等..白帥側臉曝光

記者盧薇淩／台北報導

香港小天后鄧紫棋29日首次登上金曲舞台開唱，她穿著黑色亮片裝登場，一連演唱10首歌曲，笑稱今天把自己當成花木蘭，在台下諸多音樂人面前開唱，「有一點像在打仗。」不過雖然有壓力，造型師男友Mark也陪同到現場愛相隨，跟她一起承擔壓力。

▲鄧紫棋首次在金曲獎表演，男友愛相隨坐在一旁。（圖／翻攝自Hami Video、記者盧薇淩攝）

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鄧紫棋和高富帥造型師男友Mark交往近3年，兩人越愛越高調，時常曬照片甚至一起跳舞。對於鄧紫棋首次在金曲獎開唱，Mark當然不能缺席，當鄧紫棋在接受媒體訪問時，他刻意往前走坐在一旁等待，等訪問完後再默默跟在女友旁邊進到後台。

此外，《ETtoday星光雲》獨家掌握消息，這次鄧紫棋與Mark來台3天，來台灣多次的她，台北、桃園、高雄等地都演出過，這次3天沒有出門玩，只吃了永和豆漿的飯糰，其餘時間都待在飯店專心準備演出，只為呈現最好的表演。

▲鄧紫棋男友（白衣男）低調陪同。（圖／記者盧薇淩攝）

鄧紫棋一連演唱10首YouTube點擊率破億的組曲，第一首是林俊傑的《不為誰而作的歌》，以獨特唱腔演繹出截然不同的感覺，第二首則是曲婉婷的《我的歌聲裡》，接著她更帶來Hebe（田馥甄）的《小幸運》、胡夏《那些年》、薛之謙《演員》，還有周興哲《以後不做朋友》、周杰倫《告白氣球》等夯曲。

鄧紫棋受訪時透露，「這些點閱很高，一不小心就會毀掉金曲，有點壓力，但在外面見到歌迷，他們尖叫這麼大聲，很開心。」她覺得所有歌曲中，林俊傑《不為誰而作的歌》挑戰性最高，「他是行走CD，他定義的標準太高了。」至於紅毯服裝，她說：「大家都是長輩，我是後輩就先把『長輩』收起來，我露一下手臂就好，我是紅毯第一矮。」

▲▼鄧紫棋一連飆唱10首夯曲。（圖／翻攝自Hami Video）