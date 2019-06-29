金曲獎／台語歌后平時是「中華電信工程師」！奪獎男友爆哭她笑回一句

記者林映妤／台北報導

35歲以《超級紅人榜》出道8年的江惠儀勇奪第30屆金曲獎最佳台語女歌手！江惠儀拿下台語歌后當下，專輯製作人男友「三秒」在台下忍不住爆淚，江惠儀笑說自己完全沒注意到，只想對男友說：「下一張專輯趕快做出來！」

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▲▼江惠儀奪下台語歌后。（圖／攝影中心攝）

江惠儀以《超級紅人榜》出道，後被荒山亮相中，到現在都還是中華電信的資訊工程師。她在台上感性表示：「我一直想什麼是新台語、舊台語？我只期許自己在這個時代，做語言的見證人。謝謝所有在音樂圈堅持、付出的前輩朋友們！」

▲▼江惠儀奪獎男友三秒爆哭。（圖／翻攝自Hami Video）

其實江惠儀的父母今天中午北上來找她吃飯，更不留情表示：「沒有想過你這張會入圍。」她笑說：「現在不只入圍，我還得獎了。這是我的第一張全創作專輯，所以意義特別不同。」媽媽看了很多預測，都不看好江惠儀，「我知道可能我的音樂、服裝不是最Hito，但我想她（媽媽）知道我的努力。」

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江惠儀台上發表感言偏理性，她坦承自己刻意壓抑，「因為很多朋友都會看到嘛。其實入圍當天我就已經想好感言，真的體驗到什麼叫做『入圍就是得獎』這種感覺。」如何慶祝？她笑說要大吃一頓。

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