金曲獎／廖士賢接到電話「不知他誰」：查了才知是歌王

記者許逸群／台北報導

台語創作歌手廖士賢今（29日）以作品《西部》獲得第30屆金曲獎「最佳台語專輯」，對於獲獎，他最感謝的莫過於恩師荒山亮。他以前將自己關在工作室做音樂練功，5年前突然接到金曲台語歌王荒山亮電話，兩人因此搭上線，讓他鼓起勇氣嘗試做專輯。

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▲▼廖士賢以《西部》奪下「最佳台語專輯」。（圖／攝影中心）

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廖士賢笑說：「可能覺得我是怪材，荒山亮打電話來說『我可以去拜訪你嗎』，我還不知道他是誰，查了才知道他是歌王。」他感謝音樂前輩願禮賢下士，兩人也因此成為交心好友。不過音樂之路不容易，他曾身上僅剩1萬元，但仍堅持著這條路，「吃一碗滷肉飯是飽，吃一碗鮑魚也是飽，曾經苦過，但我選擇的還是音樂。」

廖士賢坦言曾想放棄過，他曾經到去應徵編曲師但未被錄取，「我那天看到天空笑得非常開心（我不是神經病），只是覺得是我不夠好，我更應該珍惜我現在的自由之身。」他最後也給予年輕人鼓勵，「做錯了，有一百種結果、一百種答案，但要做了才知道。」

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來自西部原生地的創作歌手廖士賢，藉由專輯《西部》抒發對沿海線道特有的庶民文化與時代變遷的感嘆。其音樂的表現與故事背景，重重圍繞在台灣西部沿海場景，那個徬徨又純真的年代，尋找青春時期徬徨若失的身影與節奏，構建未曾有過的台語專輯呈現，今奪下台語最佳專輯。

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