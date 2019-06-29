ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲獎／廖士賢接到電話「不知他誰」：查了才知是歌王

記者許逸群／台北報導

台語創作歌手廖士賢今（29日）以作品《西部》獲得第30屆金曲獎「最佳台語專輯」，對於獲獎，他最感謝的莫過於恩師荒山亮。他以前將自己關在工作室做音樂練功，5年前突然接到金曲台語歌王荒山亮電話，兩人因此搭上線，讓他鼓起勇氣嘗試做專輯。

►【第30屆金曲獎得獎名單】看這裡

▲第30屆⾦曲獎最佳台語專輯,廖士賢 ⻄部。（圖／攝影中心攝）

▲▼廖士賢以《西部》奪下「最佳台語專輯」。（圖／攝影中心）

請繼續往下閱讀...

▲第30屆⾦曲獎最佳台語專輯,廖士賢 ⻄部。（圖／攝影中心攝）

廖士賢笑說：「可能覺得我是怪材，荒山亮打電話來說『我可以去拜訪你嗎』，我還不知道他是誰，查了才知道他是歌王。」他感謝音樂前輩願禮賢下士，兩人也因此成為交心好友。不過音樂之路不容易，他曾身上僅剩1萬元，但仍堅持著這條路，「吃一碗滷肉飯是飽，吃一碗鮑魚也是飽，曾經苦過，但我選擇的還是音樂。」

廖士賢坦言曾想放棄過，他曾經到去應徵編曲師但未被錄取，「我那天看到天空笑得非常開心（我不是神經病），只是覺得是我不夠好，我更應該珍惜我現在的自由之身。」他最後也給予年輕人鼓勵，「做錯了，有一百種結果、一百種答案，但要做了才知道。」

►更多【第30屆金曲獎】相關新聞

來自西部原生地的創作歌手廖士賢，藉由專輯《西部》抒發對沿海線道特有的庶民文化與時代變遷的感嘆。其音樂的表現與故事背景，重重圍繞在台灣西部沿海場景，那個徬徨又純真的年代，尋找青春時期徬徨若失的身影與節奏，構建未曾有過的台語專輯呈現，今奪下台語最佳專輯。

決戰金曲30填字王大挑戰﻿

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

推薦閱讀

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

快訊／《雲畫月光》全美善爆自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

快訊／《雲畫月光》全美善爆自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

鄰居爆：宋仲基爸盼望抱孫！　心寒切割宋慧喬撤《太陽後裔》照片

鄰居爆：宋仲基爸盼望抱孫！　心寒切割宋慧喬撤《太陽後裔》照片

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

全美善懷孕10月「只見過老公2次」　罹患憂鬱症…挺肚回家總空無一人

全美善懷孕10月「只見過老公2次」　罹患憂鬱症…挺肚回家總空無一人

全美善死前20分鐘打給爸爸⋯　「留下國小兒子」上吊身亡

全美善死前20分鐘打給爸爸⋯　「留下國小兒子」上吊身亡

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「我喜歡你5年了」　洩感情真實動向

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「我喜歡你5年了」　洩感情真實動向

遭爆為富商懷孕凸肚…范冰冰首現身！　臉上表情網懂「這才是真正范冰冰」

遭爆為富商懷孕凸肚…范冰冰首現身！　臉上表情網懂「這才是真正范冰冰」

宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！　趙寅成爆：他來片場看女生

宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！　趙寅成爆：他來片場看女生

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

快訊／《雲畫月光》全美善爆自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

鄰居爆：宋仲基爸盼望抱孫！　心寒切割宋慧喬撤《太陽後裔》照片

網傳范冰冰懷孕「孩子不是李晨的」！　監視器拍到凸肚照…官方打臉回應

全美善懷孕10月「只見過老公2次」　罹患憂鬱症…挺肚回家總空無一人

全美善死前20分鐘打給爸爸⋯　「留下國小兒子」上吊身亡

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「我喜歡你5年了」　洩感情真實動向

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金曲獎, 金曲30典禮, 金曲30, 第30屆金曲獎, 2019金曲獎, 廖士賢

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金曲獎／打敗蔡依林陳星翰！　余佳倫、黃宣奪最佳單曲製作人
  2. 金曲獎／蔡依林《怪美的》超強舞台嗨炸全場　網跪了：根本葛萊美級
  3. 【不斷更新】王雙駿奪最佳專輯製作人獎
  4. 金曲獎／神複製蕭敬騰「倒著畫」！　Lulu揮筆3分鐘…成果笑翻網
  5. 金曲獎／放棄工程師高薪工作　椅子樂團努力終拿下金曲
  6. 金曲獎／日本天團柚子合體蔡旻佑！　「吞CD超猛實力」秒爆雞皮
  7. 金曲獎／閃靈得到最佳樂團獎！　林昶佐high喊：香港加油，台灣萬歲
  8. 獨家／Selina後台爆哭！　「Ella跟著泛淚」…曝倒嗓心疼真相
  9. 金曲獎／Ella重要的日子是哪天？　一解答全場尖叫…Hebe笑：好噁心
  10. 金曲獎／椅子樂團奪最佳演唱組合！　一上台嗨炸：Wow

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366