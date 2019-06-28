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合作江蕙李千那都女生！　陳子鴻「沒比較好溝通」曝原因

記者盧薇淩／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮29日倒數登場，喜歡音樂總經理、同時也是資深製作人、天后江蕙經紀人的陳子鴻，在樂壇耕耘30餘年，製作超過300張唱片。他去年為李千那首張台語專輯《查某囡仔》擔任音樂製作人，他細細雕琢歌手唱功、歌曲情感，讓李千那在唱法詮釋上脫胎換骨，這也是他去年唯一製作的一張專輯，28日也回憶製作時的甘苦。

▲▼李千那陳子鴻 。（圖／喜歡音樂、翻攝IG）

▲陳子鴻去年唯一替李千那製作。（圖／喜歡音樂、翻攝IG）

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聊到製作這張專輯的甘苦，陳子鴻回憶：「每首歌或多或少都會被我挑剔一些，因為我對於台語的咬字非常在意，千那的台語已經算很好的了，但畢竟是年輕人，有些咬字還是不夠道地，但經過反覆不斷辛苦練習之後，現在也是字正腔圓，台語味十足了。」雙方在錄音時「良性地溝通」也激盪出不同火花，更打趣說：「可能因為我是長輩，她不敢和我意見不合，哈哈。但我也會很尊重她的意見。」

陳子鴻說，今年自己心情很輕鬆，但因為李千那入圍三項獎項蠻期待，但他與「天后御用」這4字幾乎畫上等號，製作過張惠妹、江蕙、戴佩妮等天后都締造亮眼好歌，是否恰巧與女歌手合作特別合拍？他笑說：「其實女歌手並沒有比較好溝通，但女歌手情感比較細膩敏感，也不知道為什麼很容易抓到她們最吸引人的唱法。」至於預測今年歌后，他則回應「入圍的5位歌手都很強，很難預測」，把這頭痛的答案交給今年評審團揭曉。

▲▼李千那陳子鴻 。（圖／喜歡音樂、翻攝IG）

▲陳子鴻透露江蕙會在家看金曲獎 。（圖／喜歡音樂、翻攝IG）

今年是「金曲30」重要時刻，粉絲相當關注國寶級天后「二姐」江蕙是否會出席典禮，江蕙一共奪下12座金曲獎，紀錄至今無人能敵， 締造台語女歌手4連霸，拿了13座獎，更在第26屆獲頒「特別貢獻獎」後引退。陳子鴻透露，「二姐一定會很關注的」，自稱是「金曲獎公務員」的二姐，雖然不會到場，但依舊會在電視前觀看，為所有努力的音樂人加油。

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陳子鴻, 金曲30, 第30屆金曲獎

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