曾被林宥嘉救2次　鄭可強洩真相：其實我很難過

記者蔡琛儀／台北報導

《聲林之王》人氣選手「小烏龜」鄭可強今作客《明星鍵盤手》直播，他透露之前參加比賽時，曾被導師林宥嘉救了兩次，「近十三強的時候想說，我唱成這樣，應該不會再往前，但後來被救的當下很難過，因為一定有人比我更適合進十三強。」但他後來回家想想，「我一直沈浸在難過，不就ㄡ辜負宥嘉老師的救，所以我當下心態就趕快改過來。」

▲▼ 小烏龜鄭可強參加《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

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鄭可強今天也和主持人關韶文PK，搶麥克風並猜出三首混過音的歌曲是什麼，剛開始他屈居下風，每次都想不起來最後一首歌的歌名，但卻能唱完整首歌，甚至說出歌曲原唱人的名字，讓關韶文最後都得以撿現成取得勝利，後來鄭可強好不容易慢慢追回來，兩人比數變平手。

▲▼ 鄭可強和關韶文玩起猜歌遊戲和人體烏龜烏龜翹。（圖／ETtoday）

最後鄭可強還和關韶文玩起人體「烏龜烏龜翹」，相當逗趣，但後來鄭可強慘敗，必須接受懲罰，戴上烏龜眼罩，高唱他的招牌曲《青花瓷》、《慢慢喜歡你》。《聲林之王》第二季即將在下週首錄，身為學長的他屆時也會出席，對此他則表示：「第二屆就是新一批追夢者，我們是上一批，會去給他們一些祝福，一定有更厲害的人會來參加！」

▲鄭可強帶烏龜眼罩唱歌。（圖／ETtoday）