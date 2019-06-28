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夏黃廉盈高衩泳裝辣秀逆天長腿　女兒身材「1比1複製」…網讚：神基因！

記者阮巧雯／綜合報導

「名媛界大S」夏黃廉盈22歲就結婚生子，如今已經是2個女兒的媽，但歲月絲毫沒有在她臉上留下任何痕跡，身材更是讓許多女粉絲稱羨自嘆不如，而她兩位還在讀小學的女兒，也遺傳到媽媽的修長美腿，日前她在IG上傳與小女兒穿「母女泳裝」照，兩雙逆天長腿羨煞眾多網友，讓他們紛紛大讚：「神基因！」

▲夏黃廉盈與小女兒身穿「母女泳裝」，修長美腿成為粉絲討論焦點。（圖／翻攝自IG／lienhsia）

▲夏黃廉盈與小女兒身穿「母女泳裝」，修長美腿成為粉絲討論焦點。（圖／翻攝自IG／lienhsia）

照片中，母女兩人身穿同款白色平口荷葉邊連身泳裝，女兒雖年紀小小，卻擁有跟媽媽一樣逆天長腿。而仔細一看，夏黃廉盈泳裝下半身設計好火辣，是幾乎一路從鼠蹊部開到腰間的性感高衩，側身露出「半邊渾圓蜜桃」，更有眼尖網友大讚：「鼠蹊部保養得太好了！」讓她害羞謙虛回覆：「有按一下美肌啦！」

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▲夏黃廉盈0贅肉的緊實身材，令人難以置信已經是兩位孩子的媽。（圖／翻攝自IG／lienhsia）

▲夏黃廉盈0贅肉的緊實身材，令人難以置信已經是兩位孩子的媽。（圖／翻攝自IG／lienhsia）

身為全職家庭主婦的夏黃廉盈，雖然平時忙於打理家中大小瑣事，但只要一有時間絲毫不會偷懶去健身房運動，在飲食控管上更是嚴格自律，盡量不吃精緻加工食品，也難怪每次上傳美照都會讓粉絲大讚：「這位媽媽身材不科學！」

▲兩位女兒雖年紀小小卻遺傳到媽媽的逆天長腿。（圖／翻攝自IG／lienhsia）

▲兩位女兒雖年紀小小卻遺傳到媽媽的逆天長腿。（圖／翻攝自IG／lienhsia）

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