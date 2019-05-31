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義大利辣模反穿比基尼！　「完整露出」像沒穿…網暴動：辣翻天

記者阮巧雯／綜合報導

義大利辣模Valentina Fradegrada不但擁有姣好傲人身材，長相更是無可挑剔，而她在2016年自創了新比基尼穿法，「上下顛倒比基尼」（upside down bikini ），在各大社群媒體竄紅，至今已有高達170萬追蹤者，每次分享美照都引起網友熱烈討論，都會留言大讚：「辣翻天！」

▲Valentin在IG上傳比基尼辣照，姣好身材一覽無遺。（圖／翻攝自Valentin IG／valentinafradegrada）

▲Valentin在IG上傳比基尼辣照，姣好身材一覽無遺。（圖／翻攝自Valentin IG／valentinafradegrada）

照片中，Valentina穿著黑色比基尼，站在泳池中，擺出誘人姿勢。但仔細一看，這個比基尼有「玄機」！跟一般繞頸或平口比基尼不一樣，她把比基尼「反著穿」，大膽露出「完整」圓潤胸型，已經超越東西半球等級，而且繩子直接就綁在胸上，讓人看了好緊張，真怕一下水就兩點全走光。往下看，泳褲也是好性感，只有一條細繩，加上極致開高衩，只有身材0贅肉的她才敢這樣穿。

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▲Valentin 2016年自創「上下顛倒比基尼」後在IG竄紅。（圖／翻攝自Valentin IG／valentinafradegrada）

▲Valentin 2016年自創「上下顛倒比基尼」後在IG竄紅。（圖／翻攝自Valentin IG）

而她的男朋友Jay Alvarrez也來頭不小，一頭金色浪滿捲髮，加上碧綠雙眼，根本是神仙顏值，結實壯碩的6塊肌更是吸引粉絲目光，年紀才24歲的他光是追蹤者就已經高達640萬，跟女友Valentina一樣，也是位知名部落客。

▲男友Jay Alvarrez也擁有神仙顏值和壯碩身材。（圖／翻攝自Jay IG）

▲男友Jay Alvarrez也擁有神仙顏值和壯碩身材。（圖／翻攝自Jay IG／jayalvarrez）

但日前Jay在IG上傳一張與女友自拍照，照片中女友全裸只用手遮住自己的胸部，而他則是幫忙遮住女友私密處，照片一po引起不少網友抨擊，表示：「好可卑你把女友當作吹噓的物品，更可悲的是這個女生根本不知道自己的價值。」但Valentina似乎對於分享自己身材感到習以為常，並沒有多說什麼。

▲男友在IG上傳的合照似乎太過「清涼」惹來不少網友抨擊，表示物化女性。（圖／翻自攝Jay IG）

▲男友在IG上傳的合照似乎太過「清涼」惹來不少網友抨擊，表示物化女性。（圖／翻自攝Jay IG）

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Valentina Fradegrada, Jay Alvarrez, upside down bikini

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