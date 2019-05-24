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11歲混血童模Ella Gross秀「川字腹肌」　網友羨：比我身材都好！

▲Ella Gross也很喜歡戶外活動。（圖／翻攝Ella Gross IG）

▲Ella Gross年紀小小就擁有神仙顏質。（圖／翻攝自Ella Gross IG）

記者阮巧雯／綜合報導

德韓混血童模Ella Gross擁有精緻深邃五官，年僅11歲的她不但是YG旗下藝人，更是在2018年取代全智賢成為南韓新世界免稅店代言人。現在Instagram擁有290萬位粉絲， 24日在IG分享穿搭照，但她那緊實「川字腹肌」意外成為焦點。

▲Ella Gross的腹肌讓網友自嘆不如。（圖／翻攝Ella Gross IG）

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▲Ella Gross的腹肌讓網友自嘆不如。（圖／翻攝自Ella Gross IG）

照片中，Ella Gross身穿亮橘色與白色相間的格子短版小背心，頭戴草編寬沿帽，po文寫道：「島嶼生活在呼喚我。（Island life calling.）」，頗有度假氛圍。但粉絲關注的卻是她那零贅肉的「川字肌」，不少網友看了驚呼：「為什麼她11歲能有這樣的腹肌！」

▲Ella Gross精緻深邃五官遺傳自父母親。（圖／翻攝Ella Gross IG）

▲Ella Gross精緻深邃五官遺傳自父母親。（圖／翻攝自Ella Gross IG）

Ella Gross的神仙顏質完全遺傳到她美籍韓裔的媽媽和德國爸爸，父母倆人都擁有濃眉大眼和高挺鼻樑，而Ella Gross不只是臉蛋漂亮，更是年紀小小就擁有修長雙腿，讓許多網友看了好羨慕。

▲Ella Gross不但擁有漂亮臉蛋更是小小年紀就擁有完美比例身材。（圖／翻攝自Ella Gross IG）

▲Ella Gross雖然年紀小但就已經擁有漂亮臉蛋和超完美比例身材。（圖／翻攝自Ella Gross IG）

▲Ella Gross精緻深邃的五官看起來好像洋娃娃。（圖／翻攝Ella Gross IG）

▲Ella Gross精緻深邃的五官看起來好像洋娃娃。（圖／翻攝自Ella Gross IG）

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