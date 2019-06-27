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梁詠琪：宋仲基聲明講得好！　結婚9年育1女「許多事無法說」

記者盧薇淩／台北報導

「宋宋夫婦」宋慧喬和宋仲基因《太陽的後裔》結緣進而結婚，不過近來頻傳婚變，27日韓媒再爆協議離婚，官方也證實消息，引起大批粉絲驚訝。歌手梁詠琪27日稍早到電台受訪，和混血老公結婚9年育有一女，表示看到新聞覺得可惜，但也覺得藝人私事無法向外界透露，粉絲應給他們空間。

▲▼梁詠琪蔣宋宋 。（圖／翻攝臉書、ig）

▲梁詠琪講宋宋夫妻。（圖／翻攝臉書、IG）

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梁詠琪提到，看新聞看到宋仲基與宋慧喬離婚，覺得可惜，兩人在工作及事業上合作，在外人眼裡像童話故事一樣，她說：「宋仲基的聲明講得好好，但其實好多私人事都無法向外界透露，作為fans，應該給他們空間，讓他們跨越這一步。」 雖沒有多談，但同樣都是藝人，能理解他們。

宋慧喬27日緊接在宋仲基發聲後透過經紀公司回應，聲明中提到離婚原因，是兩個人個性不合，雙方已經沒辦法克服，在不得已的情況下才做出這個決定。經紀公司則表示，其他具體的內容則是雙方的私生活，希望外界不要有過多的揣測報導。

宋慧喬與宋仲基在2017年10月結婚，當時婚禮不少大咖明星出席，包含章子怡也是座上賓，才子佳人的配對轟動全亞洲，不料這半年來不斷傳出婚變消息，27日韓媒率先爆料2人協議離婚，隨後男方經紀公司證實，「我和宋慧喬為了離婚正在進行調節中，比起兩個人互相指責誰對誰錯，我們更想圓滿結束離婚協議。」

梁詠琪到電台訪問，也表示有一段時間沒到電台宣傳新歌，近日再推出廣東歌曲，讓歌迷很開心。問到女兒可會唱她的歌？梁詠琪笑說：「她有聽新歌，但不會看廣東話歌詞，只會跟着旋律伊伊哦哦，也會跟著旋律自己作詞」。也說女兒多唱英文歌，但為了加強女兒學習廣東話，每逢講女兒喜歡的故事就用廣東話。

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