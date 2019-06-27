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宋仲基、宋慧喬為小孩吵翻！　友人曝「婚變2主因」：他去年9月搬進朋友家

記者吳睿慈／綜合報導

南韓銀色夫妻檔宋慧喬、宋仲基27日證實離婚，兩人宛如浪漫戲劇的戀愛破滅，令各界震驚不已，他們的聲明僅低調表示「個性不合」，但韓媒《sports.chosun》循線找到密友爆料，宋仲基在去年9月開拍《阿斯達年代記》前，便搬離了兩人的新婚房，轉而搬進他的好友家裡，兩人去年9月就已婚變。

▲宋仲基、宋慧喬。（圖／翻攝自Instagram／宋仲基、宋慧喬）

▲友人爆宋仲基、宋慧喬是為了小孩和拍攝作品爭吵。（圖／翻攝自Instagram／宋仲基、宋慧喬）

根據韓媒報導，宋仲基早在去年9月《阿斯達年代記》開拍前，便搬離兩人的愛巢，暫時借住在好朋友家中，據悉，夫妻倆去年開始為了生育第二代（小孩）問題以及拍攝作品有很大的爭執，宋仲基最終搬離家中，婚姻亮起紅燈。

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兩人婚變後，宋慧喬曾向友人哭訴「婚姻出現問題，心真的好痛。」她在短時間內暴瘦，瘦到連婚戒都無法戴，沒想到，便被微博網友眼尖抓包宋慧喬拔了婚戒。至於宋仲基搬去誰家，不少網友猜測可能是李光洙。

宋仲基婚變後搬進友人家裡。（圖／翻攝自KBS推特）

▲宋仲基婚變後搬進友人家裡，不少人猜測是李光洙家。（圖／翻攝自KBS推特）

宋慧喬與宋仲基在2017年10月結婚，當時婚禮不少大咖明星出席，包含章子怡也是座上賓，才子佳人的配對轟動全亞洲，不料這半年來不斷傳出婚變消息，27日韓媒率先爆料2人協議離婚，隨後男方經紀公司證實，「我和宋慧喬為了離婚正在進行調節中，比起兩個人互相指責誰對誰錯，我們更想圓滿結束離婚協議。」

同時宋仲基在聲明中提到，希望外界能體諒、尊重雙方的私生活，「未來我會從這次的傷痛走出，以演員身分全力展現出最好的樣貌報答大家。」郎才女貌的配對宣佈離婚，令眾人跌破眼鏡。

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