《噬罪者》兇手是他！　「關鍵角色」扭轉劇情

記者李欣容／綜合報導

莊凱勛、曹晏豪在《噬罪者》中飾演兄弟，多年前莊凱勛曾犯下殺人案件，但兇手真實身分引來網友猜測，本週也將獲得解答，在劇中飾演蔡瑞雪父親的羅光旭表示，從一開始就對莊凱勛所飾演的王翔沒有好感，飾演哥哥的顏毓麟更表示，曾生氣到也想把他給殺掉。

▲莊凱勛（左）、曹晏豪（右）飾演兄弟。（圖／公視提供）

本週預告中，飾演蔡瑞雪父親的羅光旭，面對莊凱勛明顯帶著憤怒，「我對王翔（角色名）真是沒什麼好感，他是殺我女兒的人，我接受不了他的自由，寧願讓法律判他死刑，但法律沒有做到。」而羅光旭本人表示，非常滿意劇本以及自己的角色，尤其片中法律的矛盾也值得大家關注。

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▲羅光旭飾演蔡瑞雪父親。（圖／公視提供）

羅光旭本次角色被稱有「台劇最強老爸」精神，他表示，「殺人犯王翔是年輕人，而我是快退休的老年人，但為了我女兒，我跟年輕人鬥，鬥到底！」之後的劇情中有他為了要替愛女報仇，做出許多的瘋狂行徑也將會一一上演。

▲顏毓麟對莊凱勛飾演的角色相當憤怒。（圖／公視提供）

顏毓麟在劇中飾演蔡瑞雪的哥哥，也表示自己一開始對於王翔感到非常地憤怒，甚至想殺掉他，「但這就是這部戲最吸引人的地方，很多的真相都是被捏造出來的，其實都不是我們聽到、看到的那樣子。」為劇情埋下伏筆。

《噬罪者》由莊凱勛、曹晏豪、夏于喬、蔡淑臻、隆宸翰、應采靈、蔡淑臻等實力派演員主演，每周六晚間9點，於公視頻道播出連播兩集。

▲蔡瑞雪（中間）首集就以屍體狀態出現。（圖／公視提供）