許茹芸金曲慘槓龜找老公呼呼　盧廣仲靠唸力制王彩樺

記者蔡琛儀／台北報導

2918年度十大專輯暨單曲日前公布，今天舉辦頒獎典禮，該獎向來被視為金曲獎風向球，不過拿到十大單曲的許茹芸，本屆金曲慘槓龜，她坦言心情確實受到影響，老公Mr.big也有安慰她，「這張專輯從無到有，整個過程都有跟老公分享，所以他對這張專輯也有感情。他跟我一樣感同身受，也有些失望，但他有為我打氣加油，希望明年繼續努力！」

▲▼許茹芸和葛大為出席2018年度十大專輯暨單曲頒獎典禮。（圖／中華音樂人交流協會提供）

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但曾當過金曲評審的許茹芸說，「我知道被選出來有多難，大家都說入圍就是得獎，以前我都覺得很官腔，現在真的覺得是這樣。」是否看好誰得獎，她立刻求饒：「不要問我這題！我只能講說，今天不管誰得獎，我都可以找到理由。」

盧廣仲今年則要和王彩樺合體擔任金曲頒獎人，笑說屆時若王彩樺失控，他會用唸力制止。而師姐陳綺貞上個月無預警宣布和鍾成虎分手，他坦言有比大家早一點點知道這件事，但沒有特別關心，只覺得陳綺貞吃飯時看起來還是很正常。

▲盧廣仲出席2018年度十大專輯暨單曲頒獎典禮。（圖／中華音樂人交流協會提供）

ØZI和謝震廷、柯智棠三位準歌王今天也齊聚碰頭，原本ØZI說要揪大家團購紅內褲，但立刻被兩人打槍，「大家都穿得話，運氣就被分光了。」搞得ØZI笑說自己也不想穿紅內褲了。而謝震廷紅毯將和女友、媽媽一起走，柯智棠則打算自己走紅毯。

▲▼ ØZI、謝震廷出席2018年度十大專輯暨單曲頒獎典禮。（圖／中華音樂人交流協會提供）

十大專輯包含：孫盛希《希遊記》、廖士賢《西部》、蔡依林《Ugly Beauty》、艾怡良《垂直活著，水平留戀著》、ØZI《ØZI: The Album》、謝震廷《愛麗絲》、落差草原 WWWW《盤》、陳奕迅與Duo Band《L.O.V.E.》、林憶蓮《0》。

▲柯智棠出席2018年度十大專輯暨單曲頒獎典禮。（圖／中華音樂人交流協會提供）

十大單曲則同時鼓勵創作者和演唱人，包含：HUSH《對等關係》（詞：HUSH／曲：HUSH）、eason and the duo band《海裡睡人》（詞：盧凱彤／曲：盧凱彤、孫偉明）、許茹芸《花粉症》（詞：葛大為／曲：徐佳瑩）、李宗盛《新寫的舊歌》（詞：李宗盛／曲：李宗盛）、陳昇《雨晴》（詞：陳昇／曲：陳昇）、魏如萱〈Don't cry Don't cry〉（詞：魏如萱／曲：魏如萱）、艾怡良《Forever Young》（詞：艾怡良／曲：艾怡良）、盧廣仲《幾分之幾》（詞：盧廣仲／曲：盧廣仲）、蔡依林《玫瑰少年》（詞：蔡依林、五月天阿信／歌詞協力：陳怡茹／曲：剃刀蔣、蔡依林）、陳綺貞〈傷害〉（詞：陳綺貞／曲：陳綺貞）