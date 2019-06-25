攝影師失足落海！莫文蔚驚尖叫　當地人解密「亡命凹槽設計」

記者盧薇淩／台北報導

莫文蔚近日與攝影團隊到南非毛里求斯拍攝，攝影師太專注不慎失足落海，後退踏空直接掉進停靠港的印度洋里，在危急一刻他還顧著貴重相機，下意識把相機扔到岸上，保住已拍攝的作品。而一旁的莫文蔚目睹則瞬間被嚇到，先是敬佩地大讚：「你很專業，立刻把相機扔到岸邊」，事後更說「還好人沒事，希望大家都平安。」

▲莫文蔚攝影師落水。（圖／翻攝微博）

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日前該攝影師在岸邊拍攝莫文蔚，他拍攝太專注直接落入海裡，隨後他也發文表示：「也算是體驗了把從時尚攝影提升到似戰地攝影師的感覺。身體無大礙，命保住了。」更透露，上岸後救他的其中一位非洲大叔拍拍他說：「不是每個掉進去的人都上得來！你很幸運！」因為從海面到岸上是凹槽設計，岸邊無稜角是圓滑過度，根本沒有可以借力攀爬的可能，「在深不見底墜落的水下瞬間，腦中晃過許多卻也一片空白，但內心是對生命和愛的渴望，不能就這麼走了.....我要活，是彼刻最大的信念。所以要珍惜自己，珍惜愛你和你愛的一切。」

莫文蔚是唯一親眼目睹整個過程的人，她那一刻真的是完全嚇到了、放聲尖叫，還好現場工作人員迅速將這名攝影師救起來，他除了受了點皮外傷之外，並無大礙，才讓莫文蔚鬆了一口氣。幸好這名攝影師有被大家救起來，但發生這種事真的把莫文蔚嚇壞了，她也表示還好人沒事，希望大家都平安。