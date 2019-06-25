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爽到他！徐若瑄親幫許書豪補妝　半夜視訊竟因「怕失禮」被拒接

記者盧薇淩／台北報導

創作才子許書豪上一支單曲《別再叫我哥》邀來金曲歌王蕭敬騰合唱，這次改編經典歌曲《但願人長久》更找來女神徐若瑄助陣，他興奮說彷彿中了頭獎！此外，在合作過程中，徐若瑄為了增進兩人情誼增加創作靈感，還在半夜主動開視訊跟許書豪聊天，更在錄音室幫他補妝，兩人更和雙方經紀人建立了群組，分享生活瑣事，變成朋友。

▲▼許書豪找徐若瑄合作拍mv 。（圖／上行娛樂）

▲許書豪找徐若瑄合作。（圖／上行娛樂）

人在軋戲的徐若瑄收到邀約，竟在百忙中一口答應，而這次合作也是台灣、新加坡兩地透過通訊軟體討論。習慣晚上下工後開會的兩人，有次半夜在對key，個性直爽的徐若瑄竟直接打視訊電話給許書豪，突然接到女神視訊邀請的許書豪，當場亂了分寸直接掛掉拒接，他解釋：「我那時真的嚇到！因為原本以為女神應該不會開視訊，除了房間很亂之外，我自己的頭髮也超邋遢，所以才會先按掉馬上戴上帽子，免得失禮！不過開視訊後發現VI姐真的真性情，完全沒化妝開視訊講話，素顏還是超美！」

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▲▼許書豪找徐若瑄合作拍mv 。（圖／上行娛樂）

許書豪拒接徐若瑄視訊電話。（圖／上行娛樂）

徐若瑄聽了好氣又好笑，笑說：「因為我覺得人溝通要面對面講話，看得到表情比較能理解對方所說的，就是『見面三分情』嘛！」更忍不住虧許書豪說：「我懷疑書豪有不為人知的祕密！」正因為徐若瑄直接溝通的習慣讓人感覺零距離感，他們還創立了群組，平時分享生活上的趣事瑣事及照片。

值得一提的是，兩人第一次進錄音室錄音時，因為要拍一些訪問畫面，看到許書豪臉上完全沒上妝，徐若瑄還貼心地當起化妝師為他補妝，讓工作人員笑說：「書豪應該是上輩子燒了好香，讓女神主動幫忙上妝，真是太幸運了！」

▲▼許書豪找徐若瑄合作拍mv 。（圖／上行娛樂）

徐若瑄親自替許書豪上妝。（圖／上行娛樂）

趁這次合作，在徐若瑄身上學到訓練講話及反應，許書豪表示：「因為VI姐很活潑開朗，邏輯反應又快，而我是一個反應比較慢的人，所以一開始跟他聊天，有點招架不住，都得想一些哽接招講話，就是怕她覺得我太無趣！後來我發現我講話反應有變快，都是拜女神所賜，有訓練有差！」

徐若瑄則對於許書豪稱讚有加，也義氣允諾要買50張專輯支持，更叮嚀他：「拍MV前夕要睡飽一點，不要有黑眼圈！雖然你是才子也是實力派，但也顧一下你的顏質，要睡飽一點，你是有條件靠臉吃飯的歌手！」

▲▼許書豪找徐若瑄合作拍mv 。（圖／上行娛樂）

▲▼徐若瑄稱讚許書豪可靠臉吃飯。（圖／上行娛樂）

▲▼許書豪找徐若瑄合作拍mv 。（圖／上行娛樂）

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