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情侶吵架...李亮瑾氣炸關門　男友張峰奇站門外念佛「心經迴向」：和好了！

記者林彥君／台北報導

李亮瑾今（25日）生日，昨她拍的八點檔《炮仔聲》的劇組在三立餐廳驚喜慶生，讓她感動落淚。38歲的她和張峰奇穩定交往中，張峰奇9歲時受到佛教的洗禮為沙彌，後來還俗。兩人都吃素，約會行程是去找素食餐廳，平時張峰奇會教她佛法，甚至在情侶吵架時，張峰奇會念心經迴向給李亮瑾，讓李亮瑾破涕為笑。

▲李亮瑾認識3個月愛上張峰奇！　「素食便當」促成熱戀。（圖／翻攝自臉書／張峰奇 daniel chang）

▲李亮瑾和張峰奇穩定交往中。（圖／翻攝自臉書／張峰奇 daniel chang）

李亮瑾回想有次兩人吵架，她脾氣倔強，吵完會把自己關在房間生悶氣，張峰奇隔著一道門念心經，之後敲她的房門低頭道歉，張峰奇對她說：「妳剛剛發這麼大的脾氣，我怕你做了這麼功德都毀了，我趕快念心經迴向。」讓李亮瑾聽完馬上不生氣，甜喊：「他真的是NO.1。」

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▲李亮瑾認識3個月愛上張峰奇！　「素食便當」促成熱戀。（圖／翻攝自臉書／張峰奇 daniel chang）

▲李亮瑾和張峰奇以結婚前提交往。（圖／翻攝自臉書／張峰奇 daniel chang）

李亮瑾笑說，有次張峰奇對她說，「吵架時妳再把我趕走，小心我走了，沒人跟妳講佛法。」兩人感情甜蜜，以結婚為前提交往，交往近1年，強調兩人結婚一定會提前通知，生小孩則是順其自然，因考量經濟則不會去凍卵。

▲▼《炮仔聲》劇組幫李亮瑾慶生 。（圖／炮仔聲提供）

▲▼《炮仔聲》吳鈴山和老婆及劇組幫李亮瑾慶生 。（圖／炮仔聲提供）

▲▼《炮仔聲》劇組幫李亮瑾慶生 。（圖／炮仔聲提供）
 

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